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Основной удар - по Киеву, 5 прямых попаданий ракет: чем била РФ и как сработала ПВО

Иллюстративное фото: Россия ночью запустила 317 дронов и ракет (facebook.com PvKPivden)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 31 июля российская армия выпустила по Украине 317 дронов и ракет. Главной целью удара был Киев, зафиксировано 5 прямых попаданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным военных, в целом противник использовал 309 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов с направлений Брянск, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарск (РФ).

Также захватчики выпустили 8 крылатых ракет Искандер-К из Курской области.

Для отражения атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, системы беспилотного огня и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00, силами ПВО было сбито или подавлено РЭБ 291 цель:

  • 288 ударных БпЛА;
  • 3 крылатые ракеты Искандер-К.

В то же время зафиксированы прямые попадания пяти ракет, одна из которых попала в жилой дом в Киеве.

Еще 21 вражеский дрон поразил 12 локаций, а обломки сбитых целей упали на 19 объектов - преимущественно в столице.

"К сожалению, есть погибшие и пострадавшие", - сообщили в ПС.

 

Комбинированный удар по столице 31 июля

Сегодня ночью российские войска нанесли очередной комбинированный удар по Киеву. Так, в результате обстрела зафиксированы попадания в жилую застройку. Известно уже о жертвах и несколько десятков раненых.

Также стало известно, что среди травмированных - трое полицейских, которые ехали на вызов.

Больше всего в результате налета вражеских беспилотников и ракет пострадали Святошинский и Соломенский районы, также есть повреждения в Голосеевском и Шевченковском районах.

Сообщается, что в результате обстрела в городе перекрыто несколько улиц и проспектов. Также движение троллейбуса маршрута № 27 организовано до Домостроительного комбината № 3.

Подробнее об атаке - в репортаже РБК-Украина.

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