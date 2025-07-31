Основной удар - по Киеву, 5 прямых попаданий ракет: чем била РФ и как сработала ПВО

По данным военных, в целом противник использовал 309 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов с направлений Брянск, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарск (РФ).

Также захватчики выпустили 8 крылатых ракет Искандер-К из Курской области.

Для отражения атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, системы беспилотного огня и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00, силами ПВО было сбито или подавлено РЭБ 291 цель:

288 ударных БпЛА;

3 крылатые ракеты Искандер-К.

В то же время зафиксированы прямые попадания пяти ракет, одна из которых попала в жилой дом в Киеве.

Еще 21 вражеский дрон поразил 12 локаций, а обломки сбитых целей упали на 19 объектов - преимущественно в столице.

"К сожалению, есть погибшие и пострадавшие", - сообщили в ПС.