Основними кандидатами на пост міністра енергетики є два нардепи, - джерела

"Основними кандидатами на пост міністра енергетики на сьогоднішній день є народні депутати Андрій Герус та Андрій Жупанін", - зазначив поінформований співрозмовник видання.

Народний депутат Андрій Герус (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

При цьому Сергій Корецький, враховуючи, що він не хоче переходити з НАК "Нафтогаз України" у систему виконавчої влади, більше не розглядається як основний кандидат.

Оновлено 14:17. Водночас, за словами іншого проінформованого джерела РБК-Україна, ще станом на вчора ці два кандидати не розглядалися.

Як пояснив співрозмовник, якщо не спрацює варіант з призначенням Корецького на посаду глави Міненерго, то тоді вже шукатимуть інших кандидатів.

Народний депутат Андрій Жупанін (фото: rada.gov.ua)