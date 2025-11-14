Основными кандидатами на пост министра энергетики являются два нардепа, - источники

Основными кандидатами на пост министра энергетики Украины являются два народных депутата - Андрей Герус и Андрей Жупанин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
"Основными кандидатами на пост министра энергетики на сегодняшний день являются народные депутаты Андрей Герус и Андрей Жупанин", - отметил информированный собеседник издания.
При этом Сергей Корецкий, учитывая, что он не хочет переходить из НАК "Нафтогаз Украины" в систему исполнительной власти, больше не рассматривается как основной кандидат.
Обновлено 14:17. В то же время, по словам другого проинформированного источника РБК-Украина, по состоянию на вчера эти два кандидата не рассматривались.
Как пояснил собеседник, если не сработает вариант с назначением Корецкого на должность главы Минэнерго, тогда уже будут искать других кандидатов.
Напомним, 12 ноября министр энергетики Украины Светлана Гринчук подала в отставку на фоне коррупционного скандала и расследования НАБУ под названием "Мидас".
Национальное антикоррупционное бюро выяснило, что группировка, в которую входили чиновники, требовала от контрагентов "Энергоатома" взятки, чтобы они сохранили статус поставщика.
На этом фоне украинское правительство решило распустить наблюдательный совет "Энергоатома". Новый наблюдательный совет должен будет избрать новое руководство и провести аудит.
Также Кабмин принял решение отстранить от должности вице-президента "Энергоатома" Якоба Хартмута. После новых подробностей скандала в энергетике правительство также подготовит комплексное решение, чтобы бороться с такой проблемой.
После ее увольнения исполнять обязанности министра энергетики будет заместитель министра Николай Колесник.
Впоследствии стало известно, что на должность министра энергетики Украины рассматривают действующего главу НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого. По состоянию на вчера, 13 ноября, Корецкий был "наиболее реальным кандидатом".
Однако источники РБК-Украина отмечали, что окончательное решение будет зависеть от ситуации в "Нафтогазе" и того, "можно ли его отпустить из компании, учитывая состояние энергетического сектора, вопросы защиты и восстановления".