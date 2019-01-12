Осложнение погодных условий: в "Борисполе" вынужденно приземлился самолет с туристами из Египта

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Самолет следовал рейсом "Шарм-эль-Шейх - Запорожье"

Пассажирский самолет, следовавший из Египта, вчера, 11 января, совершил вынужденную посадку в аэропорту "Борисполь". Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь аэропорта "Борисполь" Татьяна Ярош.

В частности, она отметила, что самолет, следовавший рейсом "Шарм-эль-Шейх - Запорожье" вчера совершил вынужденную посадку в аэропорту "Борисполь".

"Это случилось из-за сложных метеоусловий аэропорта приземления. Нельзя сказать, что таких случаев происходит много. Но на все влияет погода. Если есть ухудшения погодных условий, то, конечно, самолеты вынуждены выбирать запасные аэропорты", - рассказала Ярош.

По ее словам, пассажиры самолета из Египта после этого добирались в Запорожье автобусом.

"После приземления самолета, уже именно авиакомпания решает каким образом доставлять пассажиров до места назначения, которое указано в билетах. Обычно это автобусные перевозки", - добавила она.

Отметим, в Украине в ближайшие дни ожидаются снегопады и похолодание, в частности, ночью местами температура воздуха опустится до -16 градусов мороза.

Напомним, из-за ухудшения погодных условий возможны задержки доставки почты в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской, Луганской, Запорожской и Черкасской областях.

Как писало РБК-Украина, 12 января 2019 года, в Украине местами ожидается снег, температура воздуха днем местами опустится до -6.