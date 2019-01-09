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В Україні через погіршення погоди можливі затримки доставки пошти

Новини » Суспільство    09.01.2019 - 13:15
В Україні через погіршення погоди можливі затримки доставки пошти
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затримка пошти можлива у 7 областях

В Україні через погіршення погодних умов можливі затримки доставки пошти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби "Укрпошти".

Як зазначається, затримки доставки пошти можуть виникнути у Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Полтавській, Луганській, Запорізькій та Черкаській областях.

"Укрпошта" робить усе можливе для якнайшвидшого відновлення термінів доставки кореспонденції у вказані регіони", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні у найближчі дні очікуються снігопади і похолодання, зокрема, вночі місцями температура повітря опуститься до -16 градусів морозу. 

Крім того, повідомлялося, що у Карпатах станом на 9 січня 2019 року висота снігового покриву місцями досягає 128 см. Також повідомлялося, що в Карпатах у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Як писало РБК-Україна, 9 січня 2019 року, в Україні місцями очікується сніг, температура повітря місцями знизиться до -16.

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