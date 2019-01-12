У 2018 році пасажиропотік українських аеропортів перевищив 20 млн

Ілюстративне фото (iev.aero)

Протягом 2018 року пасажиропотік аеропортів сягнув 20,5 млн

Пасажиропотік українських аеропортів у 2018 році перевищив 20 млн пасажирів за рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента України Петра Порошенка у Twitter.

Як повідомляється, загальна кількість пасажирів, які скористалися послугами українських аеропортів у 2018 році сягнула 20,5 мільйонів.

"У 2018 пасажиропотік українських аеропортів вперше перевищив 20 мільйонів за рік! Рухаємося вперед, продовжуємо створювати умови, щоб українці подорожували ще більше", - написав президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міжнародний аеропорт "Київ" за 2018 рік обслужив 2 млн. 812 тис. 300 пасажирів, що на 51,9% більше, ніж у 2017 році.

Додамо, італійський лоукостер Ernest Airlines оголосив про закриття рейсів до кількох міст в Італії із аеропорту Львова. З 21 січня 2019 року рейси до Венеції та Мілану (Мальпенса) будуть скасовані. Впродовж 2018 року авіакомпанія Ernest Airlines перевезла понад 100 тисяч пасажирів між Львовом та містами Італії.

Крім того, турецька авіакомпанія Turkish Airlines з 6 квітня 2019 року має намір почати виконувати прямі рейси між курортним містом Бодрум і аеропортом Бориспіль.