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Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, вдень до -6

Новини » Суспільство    12.01.2019 - 10:00
Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, вдень до -6
Ілюстративне фото (pixabay)

У Києві невеликий сніг, вдень від -2 до -4

Погода на сьогодні: 12 січня 2019 року в Україні очікується сніг, на півдні з дощем, температура повітря вдень місцями опуститься до -6. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході сьогодні очікується сніг у всіх регіонах, температура повітря вдень від 0 до -3 градуси, вночі від -7 до -12. На півночі України сніг, вдень від -2 до -6, вночі від -12 до -14. У центрі країни також очікується сніг, вдень від -1 до -5, вночі від -11 до -13.

У східних областях вдень сніг і від 0 до -6, вночі від -3 до -13. На півдні сонячно і без опадів, температура вдень від +1 до -3 градуси, вночі від -6 до -10. У Криму також сонячно, вдень від 0 до +2, вночі від -2 до +4.

Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, вдень до -6Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, вдень до -6Фото: прогноз на 12 січня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 12 січня невеликий сніг, вдень від -2 до -4, вночі від -12 до -14, вітер південно-західний, 7-12 м/с.

 

 

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