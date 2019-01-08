В Україні в найближчі дні очікується похолодання і снігопади

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зокрема, вночі температура подекуди опуститься до -16

В Україні у найближчі дні очікуються снігопади і похолодання, зокрема, вночі місцями температура повітря опуститься до -16 градусів морозу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

Згідно з даними синоптиків, завтра, 9 січня, на заході, сході та місцями в центральній частині України очікується сніг, на решті території країни без опадів. Завтра вдень на заході очікується від -2 до -8, вночі - від -6 до -14, на сході завтра від -3 до -5, вночі від -5 до -8. У центральних областях завтра вдень очікується від -3 до -7, а вночі від -6 до -14, на півдні країни завтра вдень від +1 до -5, вночі від -8 до -12, у Криму вдень до +4 тепла, вночі - до -8 градусів морозу. На півночі країни 9 січня вдень очікується від -5 до -7, вночі до -16 градусів морозу.

Фото: прогноз на 9 січня

За інформацією синоптиків, 10 січня на більшій частині території України очікується сніг, місцями сильний. Вдень на заході очікується від +1 до -5, вночі - від -4 до -12, на сході від -1 до -3 градуси, вночі від -6 до -8. У центральних областях вдень очікується від +1 до -3 градуси, вночі від -6 до -8, на півдні країни вдень від +1 до +3, вночі від -1 до -3, у Криму вдень до +9 тепла, вночі - до -1 градуса морозу. На півночі країни 10 січня вдень очікується від -3 до -5, вночі до -12 градусів морозу.

Фото: прогноз на 10 січня

За інформацією синоптиків, 11 січня на сході, півдні та місцями у центрі України очікується мокрий сніг, місцями з дощем. Вдень на заході очікується від -1 до -5, вночі - від -4 до -8, на сході від -1 до +1, вночі від -1 до -6. У центральних областях вдень очікується від +1 до -3 градусів, вночі від -1 до -8, на півдні країни вдень від -1 до +4, вночі від -1 до +1, у Криму вдень і вночі до +5 тепла. На півночі країни 11 січня вдень очікується від -1 до -5 вночі до -8 градусів морозу.

Фото: прогноз на 11 січня

В Україні 12 січня очікується сніг, місцями мокрий. Вдень на заході очікується від +2 до -1, вночі - від -6 до -11, на сході від -1 до -4, вночі від -5 до -12. У центральних областях вдень очікується від 0 до -3 градуси, вночі від -6 до -12, на півдні країни вдень від -2 до +1, вночі від -6 до -8, у Криму вдень до +5 тепла, вночі - до -3 градусів морозу. На півночі країни 12 січня вдень очікується від -2 до +1, вночі до -13 градусів морозу.

Фото: прогноз на 12 січня

За інформацією синоптиків, 13 січня в усіх регіонах України, крім півдня, очікується сніг, місцями з дощем. Вдень на заході очікується від +2 до -1, вночі - від -1 до -5, на сході від -1 до -4, вночі від -5 до -8. У центральних областях вдень очікується від 0 до -3 градуси, вночі від -3 до -7, на півдні країни вдень від -2 до +1, вночі від -3 до -5, у Криму вдень до +5 тепла, вночі - до -3 градусів морозу. На півночі країни 13 січня вдень очікується від -2 до +1, вночі до -6 градусів морозу.

Фото: прогноз на 13 січня

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві завтра, 9 січня 2019 року, очікується ожеледиця на дорогах.

Відзначимо, в Карпатах станом на 8 січня 2019 року висота снігового покриву місцями сягає 127 см. Найбільше снігу випало на Драгобраті.