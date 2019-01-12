Ускладнення погодних умов: у "Борисполі" вимушено приземлився літак з туристами з Єгипту

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Літак прямував рейсом "Шарм-ель-Шейх - Запоріжжя"

Пасажирський літак, який прямував з Єгипту, вчора, 11 січня, здійснив вимушену посадку у аеропорті "Бориспіль". Про це у коментарі РБК-Україна розповіла пресс-секретар аеропорту "Бориспіль" Тетяна Ярош.

Зокрема, вона зазначила, що літак, який прямував рейсом "Шарм-ель-Шейх - Запоріжжя" вчора здійснив вимушену посадку в аеропорту "Бориспіль".

"Це сталось через складні метаумови аеропорту приземлення .Не можна сказати, що таких випадків стається багато. Але на все впливає погода. Якщо є погіршення погодніх умов, то, авжеж, літаки вимушені обирати запасні аеропорти", - розповіла Ярош.

За її словами, пасажири літака з Єгипта після цього добиралися до Запоріжжя автобусом.

"Після приземлення літака, вже саме авіакомпанія вирішує яким чином доставляти пасажирів до місця призначення, яке зазначено у квитках. Зазвичай, це автобусні перевезення", - додала вона.

Зазначимо, в Україні у найближчі дні очікуються снігопади і похолодання, зокрема, вночі місцями температура повітря опуститься до -16 градусів морозу.

Нагадаємо, через погіршення погодних умов можливі затримки доставки пошти у Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Полтавській, Луганській, Запорізькій та Черкаській областях.

Як писало РБК-Україна, 12 січня 2019 року, в Україні місцями очікується сніг, температура повітря вдень місцями знизиться до -6.