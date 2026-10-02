Осколок поранив 8-річну дівчинку в Гостомелі, ще троє людей постраждали від атаки

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Увечері 2 жовтня внаслідок атаки російських дронів на Гостомель на Київщині постраждали четверо людей, серед них 8-річна дівчинка. Загиблих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Тимура Ткаченка.