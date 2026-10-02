Осколок ранил 8-летнюю девочку в Гостомеле, еще три человека пострадали от атаки

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Вечером 2 октября в результате атаки российских дронов на Гостомель в Киевской области пострадали четыре человека, среди них 8-летняя девочка. Погибших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Тимура Ткаченко.