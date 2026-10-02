Осколок ранил 8-летнюю девочку в Гостомеле, еще три человека пострадали от атаки
Вечером 2 октября в результате атаки российских дронов на Гостомель в Киевской области пострадали четыре человека, среди них 8-летняя девочка. Погибших нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Тимура Ткаченко.
Самые серьезные травмы получил 66-летний мужчина: у него ожоги тела и закрытая травма живота. Его доставили в местную больницу.
8-летняя девочка получила осколочное ранение ноги.
Впоследствии стало известно еще о двух пострадавших с легкими травмами. Муж получил ожоги головы, а у женщины ушиб коленного сустава и острая реакция на стресс. Медики помогли им на месте, госпитализация не понадобилась.
Во время атаки вспыхнули складские и производственные помещения. Спасатели ликвидировали пожар еще через несколько часов после удара.
В этот же день россияне снова атаковали Киев. Днем 2 октября оккупанты в очередной раз ударили по Южному мосту, который после предварительных атак закрыт для автотранспорта и метро.
Первый удар по мосту пришелся на 1 октября, когда россияне атаковали его двумя дронами, из-за чего остановили движение наземного транспорта и метро. Вечером того же дня атака повредила сопротивление, дорожное полотно и защитное ограждение метрополитена. Ночью 2 октября враг повторно ударил по мосту . Той же ночью в Дарницком районе удар по 25-этажной многоэтажке унес жизни человека, еще двое получили ранения.
Из-за перекрытия мостов столица оказалась в транспортном коллапсе. Кроме того, в КГГА изменили схемы ряда автобусных и троллейбусных маршрутов из-за закрытия Подольского моста.