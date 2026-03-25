OSIRIS UEB-1: представлен украинско-польский дрон, который ускоряется до 315 км/ч
Генеральный директор компании OSIRIS AI сообщил о презентации нового дрона-перехватчика OSIRIS UEB-1 на международном форуме Xpotential 2026, который проходит в Германии с 24 по 26 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Defender Media.
Презентация на Xpotential 2026
Компания OSIRIS AI представила OSIRIS UEB-1, собственный дрон-перехватчик, предназначенный для выполнения тактических задач и противодействия другим беспилотным летательным аппаратам.
Мероприятие Xpotential 2026 стало площадкой для демонстрации возможностей новой разработки.
Технические характеристики
Максимальная скорость OSIRIS UEB-1 достигает 315 км/ч, время полета превышает 10 минут, а радиус действия в пределах прямой видимости — до 18 км, в зависимости от условий окружающей среды. Дрон способен нести боевую часть массой до 0,5 кг.
Разработчики отметили, что аппарат спроектирован для резкого ускорения с сохранением стабильного управления при высоких нагрузках.
Наведение осуществляется через аналоговую передачу видеосигнала на частоте 5,8 ГГц.
Установлена камера дневного видения, с возможностью опционной конфигурации для работы при слабом освещении. Видеопоток передается в реальном времени с минимальной задержкой.
Назначение и возможности
OSIRIS UEB-1 предназначен для перехвата БПЛА, тактического перехвата целей, охраны периметра и быстрого оперативного развертывания.
Производственные линии компании расположены в Украине и Польше, а центр исследований и разработок работает в Кракове, что позволяет объединять опыт европейских инженеров и украинских специалистов для создания высокотехнологичных решений в сфере беспилотных систем.
