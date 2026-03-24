ua en ru
Вт, 24 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Німеччина інвестує в дрони STRILA для посилення ППО України

01:45 24.03.2026 Вт
2 хв
STRILA є головним зенітним безпілотником компанії і розроблений для знищення повітряних цілей, зокрема дронів типу Shahed
aimg Никончук Анастасія
Німеччина інвестує в дрони STRILA для посилення ППО України Фото: дрон (facebook.com DPSUkraine)

Генеральний директор Quantum Systems Свен Крук повідомив, що німецька компанія інвестує в українського виробника безпілотників WIY Drones, щоб розширити виробництво зенітних дронів STRILA для Національної гвардії України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Defender Media.

Читайте також: Saker Hunter: новий український БПЛА з транспортно-ударними можливостями

Масштабування виробництва дронів

Німецька компанія Quantum Systems оголосила про вкладення інвестицій в українську фірму WIY Drones.

Сума угоди і деталі контракту не розголошуються, проте відомо, що Німеччина оплатить виробництво 15 000 дронів-перехоплювачів STRILA для потреб Національної гвардії України.

WIY Drones спеціалізується на розробці дронів-перехоплювачів, розвідувальних і ударних БПЛА, а також наземних станцій управління і супутніх систем.

STRILA - флагманський зенітний безпілотник компанії, призначений для ураження повітряних цілей, включно з дронами типу Shahed.

Технічні характеристики STRILA

Максимальна швидкість дрона досягає 350 км/год, а максимальна висота польоту - 5000 метрів. Тактичний радіус дії становить 14 км, максимальна дальність із корисним навантаженням - 28 км. Маса корисного навантаження - до 500 грамів, а час польоту з навантаженням - до 10 хвилин.

Цілі інвестицій

Інвестиції Quantum Systems спрямовані на масштабування виробництва STRILA в Україні для задоволення поточного операційного попиту.

При цьому планується можливість експорту надлишкових одиниць продукції.

Додаткову інформацію про спільну розробку і виробництво дронів-перехоплювачів компанії обіцяють опублікувати найближчим часом.

Коментар керівництва

Co-CEO Quantum Systems Свен Крук зазначив, що українські інженери створили одні з найефективніших у світі технологій протидії дронам.

"Quantum Systems масштабує ці рішення до промислового рівня і допомагає Україні закрити небо", - наголосив він.

Нагадуємо, що директор української компанії Pegasus Arms Ілля Самошкін повідомив про початок співробітництва з німецькою компанією Rohde & Schwarz, у рамках якого планується створення нових технологій для повітряної розвідки та електронної протидії безпілотним літальним апаратам.

Зазначимо, що українська компанія ROBONEERS представила модернізований варіант дистанційно керованого бойового модуля "ШАБЛЯ К-2" з туреллю, оснащеною парним встановленням двох автоматів АК-74, що дає змогу підвищити щільність вогню та ефективність застосування комплексу в ближньому бою.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Не сідайте в ліфт: у Києві та областях екстрені відключення світла
Не сідайте в ліфт: у Києві та областях екстрені відключення світла
