ua en ru
Ср, 21 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Освіта

Осінні канікули в Луцьку розпочнуться раніше: скільки днів відпочиватимуть школярі

18:28 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Ірина Костенко
Осінні канікули в Луцьку розпочнуться раніше: скільки днів відпочиватимуть школярі Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

Осінні канікули у школах Луцької громади вирішили розпочати дещо раніше, ніж планувалося.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію секретаря Луцької міської ради Андрія Разумовського у Facebook.

Коли стартують канікули та як довго триватимуть

Посадовець розповів, що осінні канікули у школах Луцької громади розпочнуться раніше.

Відповідне рішення, за його словами, вже було узгоджене:

  • з керівниками закладів освіти;
  • з педагогічними колективами.

Разумовський уточнив, що дати відпочинку для учнів вирішили змінити з огляду на:

Він повідомив, що згідно з ухваленим рішенням, канікули для школярів стартують вже у четвер, 22 жовтня.

Повернуться ж діти до навчання на початку наступного місяця - у понеділок, 2 листопада.

Отже, в цілому учні громади будуть відпочивати від шкіл впродовж 11 днів.

"Бажаємо всім спокійних і безпечних канікул", - наголосив секретар Луцької міської ради.

Читайте також: За всю війну місто не зазнавало таких атак: яка ситуація у Луцьку після нальоту дронів

Чи будуть працювати під час канікул дитячі садочки

"Заклади дошкільної освіти працюватимуть у звичному режимі", - повідомив Разумовський.

Тобто "батьки, які мають таку потребу, зможуть приводити дітей до садочків".

"Також додатково перевіримо стан укриттів у закладі дошкільної освіти №40 та музичній школі №3, щоб за потреби покращити умови перебування дітей під час повітряних тривог", - поділився посадовець.

Публікація Андрія Разумовського щодо канікул і роботи садочків (скриншот: facebook.com/razumovskyyandrey)
Публікація Андрія Разумовського щодо канікул і роботи садочків (скриншот: facebook.com/razumovskyyandrey)

Насамкінець він подякував усім батькам за розуміння ситуації.

"У цей непростий час важливо враховувати потреби громади та дбати про безпеку дітей", - підсумував секретар Луцької міської ради

Нагадаємо, раніше ми розповідали про розклад нового навчального року та коли осінні канікули в школах Києва.

Крім того, ми пояснювали, як можуть працювати школи під час відключень світла й води.

Читайте також про рекомендації для шкіл та п'ять рівнів реагування на знеструмлення від МОН України.

    Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
    Або читайте нас там, де вам зручно!
    Більше по темі:
    Луцьк Волинська область Жовтень Школа Навчальний рік Діти Вчитель Садочок Осінь Учні Відпочинок дітей Поради батькам
    Новини
    Зеленський готовий до замороження війни по лінії фронту
    Зеленський готовий до замороження війни по лінії фронту
    Аналітика
    Зверхні звернення до Трампа – це злочин або повна дурість: інтервʼю з Гончаренком
    Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна Зверхні звернення до Трампа – це злочин або повна дурість: інтервʼю з Гончаренком