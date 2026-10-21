Осінні канікули в Луцьку розпочнуться раніше: скільки днів відпочиватимуть школярі
Осінні канікули у школах Луцької громади вирішили розпочати дещо раніше, ніж планувалося.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію секретаря Луцької міської ради Андрія Разумовського у Facebook.
Коли стартують канікули та як довго триватимуть
Посадовець розповів, що осінні канікули у школах Луцької громади розпочнуться раніше.
Відповідне рішення, за його словами, вже було узгоджене:
- з керівниками закладів освіти;
- з педагогічними колективами.
Разумовський уточнив, що дати відпочинку для учнів вирішили змінити з огляду на:
- безпекову ситуацію;
- численні звернення батьків.
Він повідомив, що згідно з ухваленим рішенням, канікули для школярів стартують вже у четвер, 22 жовтня.
Повернуться ж діти до навчання на початку наступного місяця - у понеділок, 2 листопада.
Отже, в цілому учні громади будуть відпочивати від шкіл впродовж 11 днів.
"Бажаємо всім спокійних і безпечних канікул", - наголосив секретар Луцької міської ради.
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Чи будуть працювати під час канікул дитячі садочки
"Заклади дошкільної освіти працюватимуть у звичному режимі", - повідомив Разумовський.
Тобто "батьки, які мають таку потребу, зможуть приводити дітей до садочків".
"Також додатково перевіримо стан укриттів у закладі дошкільної освіти №40 та музичній школі №3, щоб за потреби покращити умови перебування дітей під час повітряних тривог", - поділився посадовець.
Насамкінець він подякував усім батькам за розуміння ситуації.
"У цей непростий час важливо враховувати потреби громади та дбати про безпеку дітей", - підсумував секретар Луцької міської ради
Нагадаємо, раніше ми розповідали про розклад нового навчального року та коли осінні канікули в школах Києва.
Крім того, ми пояснювали, як можуть працювати школи під час відключень світла й води.
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