Осенние каникулы в Луцке начнутся раньше: сколько дней будут отдыхать школьники
Осенние каникулы в школах Луцкой громады решили начать несколько раньше, чем планировалось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию секретаря Луцкого городского совета Андрея Разумовского в Facebook.
Когда стартуют каникулы и как долго будут длиться
Чиновник рассказал, что осенние каникулы в школах Луцкой громады начнутся раньше.
Соответствующее решение, по его словам, уже было согласовано:
- с руководителями учебных заведений;
- с педагогическими коллективами
Разумовский уточнил, что даты отдыха для учеников решили изменить с учетом:
- ситуации с безопасностью;
- многочисленных обращений родителей.
Он сообщил, что согласно принятому решению, каникулы для школьников стартуют уже в четверг, 22 октября.
Вернутся же дети к обучению в начале следующего месяца - в понедельник, 2 ноября.
Следовательно, в целом ученики громады будут отдыхать от школ в течение 11 дней.
"Желаем всем спокойных и безопасных каникул", - подчеркнул секретарь Луцкого городского совета.
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Будут ли работать во время каникул детские садики
"Учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме", - сообщил Разумовский.
То есть "родители, имеющие такую необходимость, смогут приводить детей в садики".
"Также дополнительно проверим состояние укрытий в заведении дошкольного образования №40 и музыкальной школе №3, чтобы при необходимости улучшить условия пребывания детей во время воздушных тревог", - поделился чиновник.
В заключение он поблагодарил всех родителей за понимание ситуации.
"В это непростое время важно учитывать потребности громады и заботиться о безопасности детей", - подытожил секретарь Луцкого городского совета.
Напомним, ранее мы рассказывали о расписании нового учебного года и когда осенние каникулы в школах Киева.
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