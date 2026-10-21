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Осенние каникулы в Луцке начнутся раньше: сколько дней будут отдыхать школьники

18:28 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Ирина Костенко
Осенние каникулы в Луцке начнутся раньше: сколько дней будут отдыхать школьники Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Осенние каникулы в школах Луцкой громады решили начать несколько раньше, чем планировалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию секретаря Луцкого городского совета Андрея Разумовского в Facebook.

Когда стартуют каникулы и как долго будут длиться

Чиновник рассказал, что осенние каникулы в школах Луцкой громады начнутся раньше.

Соответствующее решение, по его словам, уже было согласовано:

  • с руководителями учебных заведений;
  • с педагогическими коллективами

Разумовский уточнил, что даты отдыха для учеников решили изменить с учетом:

Он сообщил, что согласно принятому решению, каникулы для школьников стартуют уже в четверг, 22 октября.

Вернутся же дети к обучению в начале следующего месяца - в понедельник, 2 ноября.

Следовательно, в целом ученики громады будут отдыхать от школ в течение 11 дней.

"Желаем всем спокойных и безопасных каникул", - подчеркнул секретарь Луцкого городского совета.

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Будут ли работать во время каникул детские садики

"Учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме", - сообщил Разумовский.

То есть "родители, имеющие такую необходимость, смогут приводить детей в садики".

"Также дополнительно проверим состояние укрытий в заведении дошкольного образования №40 и музыкальной школе №3, чтобы при необходимости улучшить условия пребывания детей во время воздушных тревог", - поделился чиновник.

Публикация Андрея Разумовского по каникулам и работе садиков (скриншот: facebook.com/razumovskyyandrey)
Публикация Андрея Разумовского насчет каникул и работы садиков (скриншот: facebook.com/razumovskyyandrey)

В заключение он поблагодарил всех родителей за понимание ситуации.

"В это непростое время важно учитывать потребности громады и заботиться о безопасности детей", - подытожил секретарь Луцкого городского совета.

Напомним, ранее мы рассказывали о расписании нового учебного года и когда осенние каникулы в школах Киева.

Кроме того, мы объясняли, как могут работать школы при отключении света и воды.

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