ua en ru
Вт, 07 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Осінь у Карпатах без авто? "Укрзалізниця" запускає зручні рейси до Ворохти

Вівторок 07 жовтня 2025 17:40
UA EN RU
Осінь у Карпатах без авто? "Укрзалізниця" запускає зручні рейси до Ворохти "Укрзалізниця" запускає прямі осінні рейси до Ворохти (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

Національний перевізник "Укрзалізниця" запускає в жовтні низку регіональних поїздів до та з Ворохти.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Telegram.

Розклад руху нових регіональних потягів

Для того, щоб пасажири "Укрзалізниці" могли помилуватись осінніми Карпатами, компанія запускає регіональні поїзди до/з Ворохти з 17 жовтня.

"Якщо ви мріяли побачити найкрасивіші гори - осінь саме час! Чудова нагода скористатись прямими рейсами регіональних потягів до Ворохти, які курсуватимуть з 17 по 19 жовтня", - розповіли українцям.

Розклад їхнього руху буде таким:

  • №807/808 "Львів - Ворохта" (17 та 19 жовтня) - 08:02 - 13:02;
  • №810 "Львів - Івано-Франківськ" (18 жовтня) - 07:28 - 10:03;
  • №812/811 "Івано-Франківськ - Ворохта" (18 жовтня) - 11:18 - 13:02;
  • №852/851 "Ворохта - Коломия" (19 жовтня) -14:37 - 17:14.

Уточнюється, що традиційно ці рейси забезпечуватиме сучасний поїзд типу ДПКр-3.

Також цей склад курсуватиме на рейсі №819/820 "Коломия - Львів" (16 жовтня), який відправлятиметься о 16:07 та прибуватиме на кінцеву зупинку о 19:56.

Насамкінець пасажирам повідомили, що квитки вже у продажу:

  • на сайті "Укрзалізниці";
  • у застосунку УЗ;
  • у касах вокзалів.

Осінь у Карпатах без авто? &quot;Укрзалізниця&quot; запускає зручні рейси до ВорохтиОсінь у Карпатах без авто? &quot;Укрзалізниця&quot; запускає зручні рейси до ВорохтиОсінь у Карпатах без авто? &quot;Укрзалізниця&quot; запускає зручні рейси до ВорохтиПублікація УЗ (скриншот: t.me/UZprymisky)

Нагадаємо, раніше в УЗ "розсекретили" вагони майбутнього та пояснили, що і коли може змінитись для пасажирів.

Для того, щоб перетворити поїздки в поїздах і відвідування вокзалів України на захоплюючу для дітей подію, УЗ запустила сімейний проект "Паспорт мандрівника".

Крім того, ми пояснювали, як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється.

Читайте також про правила перевезення тварин "Укрзалізницею" та чи потрібен собаці квиток.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Львів Івано-Франківськ Карпати Коломия Поїзди Подорожі Квитки
Новини
У ЗСУ збільшують підрозділи безпілотних систем: Сирський озвучив успіхи за вересень
У ЗСУ збільшують підрозділи безпілотних систем: Сирський озвучив успіхи за вересень
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи