Осінь у Карпатах без авто? "Укрзалізниця" запускає зручні рейси до Ворохти

Національний перевізник "Укрзалізниця" запускає в жовтні низку регіональних поїздів до та з Ворохти.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Telegram.

Розклад руху нових регіональних потягів

Для того, щоб пасажири "Укрзалізниці" могли помилуватись осінніми Карпатами, компанія запускає регіональні поїзди до/з Ворохти з 17 жовтня.

"Якщо ви мріяли побачити найкрасивіші гори - осінь саме час! Чудова нагода скористатись прямими рейсами регіональних потягів до Ворохти, які курсуватимуть з 17 по 19 жовтня", - розповіли українцям.

Розклад їхнього руху буде таким:

№807/808 "Львів - Ворохта" (17 та 19 жовтня) - 08:02 - 13:02;

№810 "Львів - Івано-Франківськ" (18 жовтня) - 07:28 - 10:03;

№812/811 "Івано-Франківськ - Ворохта" (18 жовтня) - 11:18 - 13:02;

№852/851 "Ворохта - Коломия" (19 жовтня) -14:37 - 17:14.

Уточнюється, що традиційно ці рейси забезпечуватиме сучасний поїзд типу ДПКр-3.

Також цей склад курсуватиме на рейсі №819/820 "Коломия - Львів" (16 жовтня), який відправлятиметься о 16:07 та прибуватиме на кінцеву зупинку о 19:56.

Насамкінець пасажирам повідомили, що квитки вже у продажу:

на сайті "Укрзалізниці";

у застосунку УЗ;

у касах вокзалів.

Публікація УЗ (скриншот: t.me/UZprymisky)