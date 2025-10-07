ua en ru
Осень в Карпатах без авто? "Укрзализныця" запускает удобные рейсы в Ворохту

Вторник 07 октября 2025 17:40
UA EN RU
Осень в Карпатах без авто? "Укрзализныця" запускает удобные рейсы в Ворохту "Укрзализныця" запускает прямые осенние рейсы в Ворохту (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

Национальный перевозчик "Укрзализныця" запускает в октябре ряд региональных поездов в и из Ворохты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Telegram.

Расписание движения новых региональных поездов

Для того чтобы пассажиры "Укрзализныци" могли полюбоваться осенними Карпатами, компания запускает региональные поезда в/из Ворохты с 17 октября.

"Если вы мечтали увидеть самые красивые горы - осень самое время! Прекрасная возможность воспользоваться прямыми рейсами региональных поездов в Ворохту, которые будут курсировать с 17 по 19 октября", - рассказали украинцам.

Расписание их движения будет таким:

  • №807/808 "Львов - Ворохта" (17 и 19 октября) - 08:02 - 13:02;
  • №810 "Львов - Ивано-Франковск" (18 октября) - 07:28 - 10:03;
  • №812/811 "Ивано-Франковск - Ворохта" (18 октября) - 11:18 - 13:02;
  • №852/851 "Ворохта - Коломыя" (19 октября) -14:37 - 17:14.

Уточняется, что традиционно эти рейсы будет обеспечивать современный поезд типа ДПКр-3.

Также этот состав будет курсировать на рейсе №819/820 "Коломыя - Львов" (16 октября), который будет отправляться в 16:07 и прибывать на конечную остановку в 19:56.

В завершение пассажирам сообщили, что билеты уже в продаже:

  • на сайте "Укрзализныци";
  • в приложении УЗ;
  • в кассах вокзалов.

Осень в Карпатах без авто? &quot;Укрзализныця&quot; запускает удобные рейсы в ВорохтуОсень в Карпатах без авто? &quot;Укрзализныця&quot; запускает удобные рейсы в ВорохтуОсень в Карпатах без авто? &quot;Укрзализныця&quot; запускает удобные рейсы в ВорохтуПубликация УЗ (скриншот: t.me/UZprymisky)

Напомним, ранее в УЗ "рассекретили" вагоны будущего и объяснили, что и когда может измениться для пассажиров.

Для того чтобы превратить поездки в поездах и посещение вокзалов Украины в увлекательное для детей событие, УЗ запустила семейный проект "Паспорт путешественника".

Кроме того, мы объясняли, как действовать пассажирам, если поезд опаздывает.

Читайте также о правилах перевозки животных "Укрзалізницею" и нужен ли собаке билет.

