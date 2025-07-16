"Ощадбанк" запустив батл ШІ-помічників: як протестувати й обрати кращого

"Ощадбанк" розпочинає новий проект - запускає власний варіант штучного інтелекту для спілкування з людьми. При цьому українців просять допомогти обрати кращого ШІ-консультанта.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови правління "Ощадбанку" Сергія Наумова у Facebook.
Посадовець розповів, що сьогодні в "Ощадбанку" розпочинається новий цікавий проект.
"Виглядає він жартівливо, проте насправді є досить серйозним", - зауважив Наумов.
Він пояснив, що йдеться про запуск власного варіанта штучного інтелекту (ШІ) для спілкування з тими, хто хоче більше знати:
Наумов закликав громадян допомогти "Ощадбанку" стати кращим і поспілкуватись із двома "кандидатами на посаду" ШІ-консультанта:
"Перейшовши за посиланням... ви можете поставити нашому ШІ питання про гроші, яке вас цікавить. І отримати навіть дві відповіді - від двох ШІ", - зауважив очільник банку.
Він пояснив, що одна відповідь - від пана Ощада - буде більш класичною, "у формі банківського скрипта". Інша - від Ощадика - неформальна та з гумором.
"На сторінці проекту ви можете проголосувати за того ШІ-консультанта, який вам сподобався найбільше", - повідомив Наумов.
Уточнюється, що серед усіх, хто протестує сервіс і проголосує за фаворита, "Ощадбанк" розіграє тематичні подарунки.
"Ця активність допоможе нам зрозуміти, як банку розвивати наші діджитал-сервіси і яким чином нам краще спілкуватися з нашими любими клієнтами", - наголосив голова правління "Ощадбанку".
Нагадаємо, раніше в "Ощадбанку" запустили оновлену кредитну картку "Моя кредитка" та пояснили, хто і як може її оформити.
Крім того, клієнтам державного ощадного банку України було продовжено термін дії карток (хоча декому все ж таки може знадобитись звернутися до відділення).
Разом із тим "Ощадбанк" запровадив нові заходи для посилення автентифікації - на тлі стрімкого зростання шахрайських схем.
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