"Ощадбанк" повідомив українців про важливі зміни: що чекає клієнтів

Клієнтам державного ощадного банку України - "Ощадбанку" - було продовжено термін дії карток. Тепер декому може знадобитися звернутися до відділення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови правління "Ощадбанку" Сергія Наумова у Telegram.

Кому з клієнтів "Ощадбанку" потрібно прийти у відділення

За словами Наумова, термін дії карток "Ощадбанку" вчергове продовжено. Цього разу - до 31 грудня 2025 року.

Посадовець уточнив, що в цілому цей процес відбувся автоматично.

Водночас він зауважив, що дехто міг при цьому отримати повідомлення від банку.

"Якщо ви отримали повідомлення від банку про те, що ваша картка не буде продовжена на новий строк, - будь ласка, зверніться до відділення банку для її перевипуску", - пояснив Наумов.

Допис Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)

Варто зазначити, що "Ощадбанк" продовжив термін дії платіжних карток вже не вперше. Таке рішення ухвалюється на тлі повномасштабної війни та запровадженого в Україні воєнного стану - з метою забезпечення зручності клієнтів.

Отже, навіть після закінчення терміну дії, картки банку продовжують повноцінно працювати (ними можна розраховуватися у торгівельних мережах чи знімати готівку в банкоматах).

Зазвичай процес продовження терміну дії картки відбувається автоматично, щоб клієнтам не довелось звертатися до банку для її заміни. Водночас у деяких випадках звертатись до відділення банку все ж таки потрібно.