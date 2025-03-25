"Ощадбанк" посилює автентифікацію: як підтвердити банківські операції

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Ощадбанку" у Facebook.

Банк повідомив про запровадження нових заходів для посилення автентифікації операцій через зростання кількості шахрайств. Зокрема, банк відзначає стрімке збільшення випадків шахрайських операцій з переказами за операціями Р2Р та переказами на довільні реквізити.

Враховуючи вимоги постанови Національного банку України №58 від 03.05.2023, що затверджує Положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації, банк прийняв рішення впровадити нову систему підтвердження операцій. Відтепер підтвердження проводитиметься через код, що надсилається на фінансовий номер клієнта в SMS-повідомленні.

При цьому, для операцій на суму до 100 гривень, ОТП-верифікація не буде обов'язковою. Ці зміни будуть діяти до покращення ситуації з шахрайством.