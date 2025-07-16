"Ощадбанк" запустил батл ИИ-помощников: как протестировать и выбрать лучшего

Зачем "Ощадбанку" искусственный интеллект

Чиновник рассказал, что сегодня в "Ощадбанке" начинается новый интересный проект.

"Выглядит он шуточно, однако на самом деле является достаточно серьезным", - отметил Наумов.

Он объяснил, что речь идет о запуске собственного варианта искусственного интеллекта (ИИ) для общения с теми, кто хочет больше знать:

о банке;

о банковской системе;

о финансовом мире в целом.

Как выбрать лучшего ИИ-консультанта

Наумов призвал граждан помочь "Ощадбанку" стать лучшим и пообщаться с двумя "кандидатами на должность" ИИ-консультанта:

с господином Ощадом;

с Ощадиком.

"Перейдя по ссылке... вы можете задать нашему ИИ вопрос о деньгах, который вас интересует. И получить даже два ответа - от двух ИИ", - отметил глава банка.

Он объяснил, что один ответ - от господина Ощада - будет более классическим, "в форме банковского скрипта". Другой - от Ощадика - неформальный и с юмором.

"На странице проекта вы можете проголосовать за того ИИ-консультанта, который вам понравился больше всего", - сообщил Наумов.

Уточняется, что среди всех, кто протестирует сервис и проголосует за фаворита, "Ощадбанк" разыграет тематические подарки.

"Эта активность поможет нам понять, как банку развивать наши диджитал-сервисы и каким образом нам лучше общаться с нашими любимыми клиентами", - подчеркнул председатель правления "Ощадбанка".

Публикация Наумова (скриншот: facebook.com/sergii.naumov.7)