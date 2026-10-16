"Ощадбанк" закриває відділення, яким користувались жителі одразу 7 населених пунктів

Чому відділення в Грушівці вирішили закрити

В акціонерному товаристві розповіли, що робота стаціонарного відділення "Ощадбанку" в селі Грушівка у звичному форматі наразі неможлива:

у зв'язку з безпековою ситуацією;

через відсутність можливості забезпечити належну охорону об'єкта.

Про що просить посадовців Грушівська сільська рада

Адміністратор групи повідомила, що виконавчий комітет Грушівської сільської ради продовжує працювати над питанням збереження доступу жителів громади до банківських послуг.

Для цього було підготовлене відповідне звернення (щодо недопущення закриття відділення АТ "Ощадбанк" у прифронтовому селі Грушівка) до:

керівництва Дніпропетровського обласного управління "Ощадбанку";

Криворізької районної державної адміністрації;

Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

У документі виконавчий комітет сільської ради просить відповідальних осіб "вжити всіх можливих заходів для збереження та продовження роботи відділення АТ "Ощадбанк", або ж забезпечити альтернативний формат обслуговування населення.

"Наше село перебуває поблизу зони бойових дій та належить до територій, де в умовах воєнного стану населення стикається з істотними труднощами в отриманні необхідних послуг", - йдеться у зверненні.

Зазначається, що за таких обставин "стабільна робота банківського відділення має особливе соціальне значення", адже воно забезпечує доступ людей до важливих банківських послуг:

отримання пенсій;

отримання соціальних виплат;

проведення платежів;

зняття готівки;

переказу коштів;

вирішення інших фінансових питань.

Уточнюється, що цим відділенням "Ощадбанку" користувалися жителі семи населених пунктів (сел і селищ):

Грушівка;

Гранітне;

Усть-Кам'янка;

Токівське;

Тік;

Червоний Тік;

Мар'янське.

Місцерозташування села Грушівка Криворізького району Дніпропетровської області (карта: google.com/maps)

Які альтернативи пропонує людям "Ощадбанк"

У відповіді АТ "Ощадбанк" (від 13 жовтня 2026 року) на звернення наголошується, що Дніпропетровське обласне управління банку "усвідомлює важливість безперебійного доступу населення прифронтових територій" до всіх послуг.

Разом із тим, серед головних пріоритетів банку:

безумовне забезпечення безпеки життя та здоров'я клієнтів і працівників;

надійне збереження готівкових коштів і цінностей відповідно до нормативних вимог Національного банку України.

Отже, з метою недопущення погіршення умов фінансової доступності для мешканців громади, АТ "Ощадбанк" пропонує запровадити регулярне виїзне обслуговування населення - за допомогою мобільного підрозділу банку.

Повідомляється, що мобільний банківський підрозділ обладнаний усіма необхідними технічними засобами для надання "у захищеному форматі" повного спектра банківських послуг:

зняття та видачі готівки;

виплати пенсій і соціальної допомоги;

оплати комунальних платежів;

перевипуску карток тощо.

"У зв'язку з цим просимо вас розглянути можливість організації виїзду мобільного підрозділу АТ "Ощадбанк" для обслуговування жителів с. Грушівка, починаючи з 01 листопада 2026 року", - наголосили в обласному управлінні банку.

Реакція виконавчого комітету Грушівської сільради

"Наразі йдеться саме про пропозицію банку. Остаточні умови та організаційні деталі потребують подальшого опрацювання", - наголошується у публікації у Facebook.

Уточнюється, що виконавчий комітет опрацьовує запропонований варіант і наполягатиме на тому, щоб:

виїзне обслуговування - було максимально доступним для жителів усіх зазначених вище населених пунктів;

графік і місця надання послуг - враховували потреби людей.

"Для нас важливо, щоб жителі громади, особливо люди старшого віку та ті, хто отримує пенсії й соціальну допомогу, мали можливість своєчасно отримувати необхідні банківські послуги", - наголосили у сільраді.

Про подальший перебіг розгляду питання та узгоджені умови обслуговування місцевим мешканцям пообіцяли повідомити додатково.