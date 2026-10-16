"Ощадбанк" закриває відділення, яким користувались жителі одразу 7 населених пунктів

АТ "Ощадбанк" закриває відділення у селі Грушівка Криворізького району Дніпропетровської області. Ним користувались мешканці одразу семи населених пунктів, розташованих поблизу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію групи "Грушівська ТГ Єдність і Сила. Грушівська сільська рада" у Facebook.
В акціонерному товаристві розповіли, що робота стаціонарного відділення "Ощадбанку" в селі Грушівка у звичному форматі наразі неможлива:
Адміністратор групи повідомила, що виконавчий комітет Грушівської сільської ради продовжує працювати над питанням збереження доступу жителів громади до банківських послуг.
Для цього було підготовлене відповідне звернення (щодо недопущення закриття відділення АТ "Ощадбанк" у прифронтовому селі Грушівка) до:
У документі виконавчий комітет сільської ради просить відповідальних осіб "вжити всіх можливих заходів для збереження та продовження роботи відділення АТ "Ощадбанк", або ж забезпечити альтернативний формат обслуговування населення.
"Наше село перебуває поблизу зони бойових дій та належить до територій, де в умовах воєнного стану населення стикається з істотними труднощами в отриманні необхідних послуг", - йдеться у зверненні.
Зазначається, що за таких обставин "стабільна робота банківського відділення має особливе соціальне значення", адже воно забезпечує доступ людей до важливих банківських послуг:
Уточнюється, що цим відділенням "Ощадбанку" користувалися жителі семи населених пунктів (сел і селищ):
У відповіді АТ "Ощадбанк" (від 13 жовтня 2026 року) на звернення наголошується, що Дніпропетровське обласне управління банку "усвідомлює важливість безперебійного доступу населення прифронтових територій" до всіх послуг.
Разом із тим, серед головних пріоритетів банку:
Отже, з метою недопущення погіршення умов фінансової доступності для мешканців громади, АТ "Ощадбанк" пропонує запровадити регулярне виїзне обслуговування населення - за допомогою мобільного підрозділу банку.
Повідомляється, що мобільний банківський підрозділ обладнаний усіма необхідними технічними засобами для надання "у захищеному форматі" повного спектра банківських послуг:
"У зв'язку з цим просимо вас розглянути можливість організації виїзду мобільного підрозділу АТ "Ощадбанк" для обслуговування жителів с. Грушівка, починаючи з 01 листопада 2026 року", - наголосили в обласному управлінні банку.
"Наразі йдеться саме про пропозицію банку. Остаточні умови та організаційні деталі потребують подальшого опрацювання", - наголошується у публікації у Facebook.
Уточнюється, що виконавчий комітет опрацьовує запропонований варіант і наполягатиме на тому, щоб:
"Для нас важливо, щоб жителі громади, особливо люди старшого віку та ті, хто отримує пенсії й соціальну допомогу, мали можливість своєчасно отримувати необхідні банківські послуги", - наголосили у сільраді.
Про подальший перебіг розгляду питання та узгоджені умови обслуговування місцевим мешканцям пообіцяли повідомити додатково.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що РФ зруйнувала будівлю одного з відділень "Ощадбанку" у Херсоні. Співробітники установи продовжують надавати послуги, але вже в іншому місці.
Тим часом у передмісті Дніпра ворог атакував "Епіцентр".
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