Росія атакувала "Епіцентр" у передмісті Дніпра

Фото: наслідки російського удару по торговельному центру "Епіцентр" у передмісті Дніпра (t.me/dnipropetrovskaODA)

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Російські війська 12 жовтня атакували Дніпро та Дніпровський район. У місті загинула людина, а після удару по торговельному центру спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи в Telegram голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі та голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

За інформацією Ганжі, внаслідок удару по Дніпру вибуховою хвилею пошкодило вікна багатоповерхового житлового будинку. Згодом голова ОВА повідомив, що через ворожу атаку загинула одна людина. Росія вдарила по "Епіцентру" в передмісті Близько 11:40 Ганжа повідомив про удар по Дніпровському району. Внаслідок атаки загорівся один із поверхів торговельного центру. https://t.me/dnipropetrovskaODA/32566?single Лукашук також підтвердив, що російські війська атакували гіпермаркет у передмісті Дніпра. https://t.me/mykola_lukashuk/29147?single "Росія продовжує бити по наших містах, по людях і бізнесу. Будьте уважні до повідомлень Повітряних сил", - наголосив він.