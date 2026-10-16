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"Ощадбанк" закрывает отделение, которым пользовались жители сразу 7 населенных пунктов

13:30 16.10.2026 Пт
4 мин
aimg Ирина Костенко
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

АО "Ощадбанк" закрывает отделение в селе Грушевка Криворожского района Днепропетровской области. Им пользовались жители сразу семи населенных пунктов, расположенных поблизости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию группы "Грушівська ТГ Єдність і Сила. Грушівська сільська рада" в Facebook.

Почему отделение в Грушевке решили закрыть

В акционерном обществе рассказали, что работа стационарного отделения "Ощадбанка" в селе Грушевка в обычном формате пока что невозможна:

  • в связи с ситуацией с безопасностью;
  • из-за отсутствия возможности обеспечить надлежащую охрану объекта.

О чем просит чиновников Грушевский сельский совет

Администратор группы сообщила, что исполнительный комитет Грушевского сельского совета продолжает работать над вопросом сохранения доступа жителей громады к банковским услугам.

Для этого было подготовлено соответствующее обращение (о недопущении закрытия отделения АО "Ощадбанк" в прифронтовом селе Грушевка):

  • к руководству Днепропетровского областного управления "Ощадбанка";
  • к Криворожской районной государственной администрации;
  • к Днепропетровской областной военной администрации.

В документе исполнительный комитет сельского совета просит ответственных лиц "принять все возможные меры для сохранения и продолжения работы отделения АО "Ощадбанк", либо же обеспечить альтернативный формат обслуживания населения.

"Наше село находится вблизи зоны боевых действий и принадлежит к территориям, где в условиях военного положения население сталкивается с существенными трудностями в получении необходимых услуг", - говорится в обращении.

Отмечается, что в таких обстоятельствах "стабильная работа банковского отделения имеет особое социальное значение", ведь оно обеспечивает доступ людей к важным банковским услугам:

  • получению пенсий;
  • получению социальных выплат;
  • проведению платежей;
  • снятию наличных денег;
  • переводу средств;
  • решению других финансовых вопросов.

Уточняется, что этим отделением "Ощадбанка" пользовались жители семи населенных пунктов (сел и поселков):

  • Грушевка;
  • Гранитное;
  • Усть-Каменка;
  • Токовское;
  • Тик;
  • Красный Тик;
  • Марьянское.
Местонахождение села Грушевка Криворожского района Днепропетровской области (карта: google.com/maps)

Какие альтернативы предлагает людям "Ощадбанк"

В ответе АО "Ощадбанк" (от 13 октября 2026 года) на обращение отмечается, что Днепропетровское областное управление банка "осознает важность бесперебойного доступа населения прифронтовых территорий" ко всем услугам.

Вместе с тем, среди главных приоритетов банка:

  • безусловное обеспечение безопасности жизни и здоровья клиентов и сотрудников;
  • надежная сохранность наличных средств и ценностей в соответствии с нормативными требованиями Национального банка Украины.

Следовательно, с целью недопущения ухудшения условий финансовой доступности для жителей громады, АО "Ощадбанк" предлагает ввести регулярное выездное обслуживание населения - с помощью мобильного подразделения банка.

Сообщается, что мобильное банковское подразделение оборудовано всеми необходимыми техническими средствами для предоставления "в защищенном формате" полного спектра банковских услуг:

  • снятия и выдачи наличных;
  • выплаты пенсий и социальной помощи;
  • оплаты коммунальных платежей;
  • перевыпуска карт и т.д.

"В связи с этим просим вас рассмотреть возможность организации выезда мобильного подразделения АО "Ощадбанк" для обслуживания жителей с. Грушевка, начиная с 01 ноября 2026 года", - подчеркнули в областном управлении банка.

Реакция исполнительного комитета Грушевского сельсовета

"Сейчас речь идет именно о предложении банка. Окончательные условия и организационные детали нуждаются в дальнейшей проработке", - отмечается в публикации в Facebook.

Уточняется, что исполнительный комитет прорабатывает предложенный вариант и будет настаивать на том, чтобы:

  • выездное обслуживание - было максимально доступным для жителей всех указанных выше населенных пунктов;
  • график и места предоставления услуг - учитывали потребности людей.

"Для нас важно, чтобы жители громады, особенно люди старшего возраста и те, кто получает пенсии и социальную помощь, имели возможность своевременно получать необходимые банковские услуги", - подчеркнули в сельсовете.

О дальнейшем ходе рассмотрения вопроса и согласованных условиях обслуживания местным жителям пообещали сообщить дополнительно.

Напомним, ранее мы рассказывали, что РФ разрушила здание одного из отделений "Ощадбанка" в Херсоне. Сотрудники учреждения продолжают предоставлять услуги, но уже в другом месте.

Тем временем в пригороде Днепра враг атаковал "Эпицентр".

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