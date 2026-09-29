Кривий Ріг оголосив про перехід на "режим виживання" через зупинку промисловості

Кривий Ріг скорочує видатки міського бюджету і відкладає частину проєктів розвитку. Причина - великі підприємства міста майже не працюють, тож податків надходить менше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

За словами Вілкула, наразі не працюють "АрселорМіттал Кривий Ріг", Інгулецький і Південний гірничо-збагачувальні комбінати та Криворізький залізорудний комбінат.

Інші великі підприємства міста завантажені максимум на чверть від довоєнного рівня. Разом із ними простоюють і численні підрядники.

Причинами зупинки Вілкул назвав російські атаки та проблеми з вивезенням продукції через порти.

Через скорочення податкових надходжень місто у 2026 році зупинить реалізацію низки важливих проєктів. Водночас влада обіцяє зберегти роботу критичної інфраструктури.

"Але не йдеться про розвиток. Йдеться про виживання. Зараз треба вижити", - заявив Вілкул.

Прогноз щодо бюджету Кривого Рогу на 2027 рік він назвав "дуже поганим". Пріоритетом залишаться школи, дитсадки, лікарні, водо- і теплопостачання.

Як повідомляло РБК-Україна, українська металургія опинилася в найглибшій кризі за час повномасштабної війни.

У серпні виробництво сталі скоротилося на 57,3% порівняно з серпнем торік, а "Запоріжсталь" і "Каметсталь" повністю зупинені.

Нагадаємо, ArcelorMittal заявила про неможливість безпечно відновити роботу "АрселорМіттал Кривий Ріг" після чотирьох ракетних ударів за п'ять тижнів.

Останній стався 21 вересня, загинули п'ятеро працівників, ще 17 дістали поранення.