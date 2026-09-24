У Херсоні російський снаряд зруйнував будівлю "Ощадбанку"
Росія зруйнувала будівлю одного з відділень "Ощадбанку" у Херсоні. Попри це, співробітники установи продовжують надавати послуги, але вже в іншому місці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Ощадбанку" у Telegram.
РФ обстріляла "Ощадбанк" у Херсоні
22 вересня російський артилерійський снаряд влучив у будівлю "Ощадбанку" у Херсоні. Будівля отримала значні руйнування, йдеться у повідомленні.
"Завдяки завчасному перенесенню роботи відділення в безпечнішу локацію жоден співробітник не постраждав - людей, майно та цінності евакуювали заздалегідь", - зазначили у "Ощадбанку".
Голова правління "Ощадбанку" Юрій Каціон запевнив, що пріоритетом у роботі банку є життя і здоров'я співробітників та клієнтів.
"Зміни в роботі відділень чи їхнє тимчасове закриття - вимушені кроки виключно заради безпеки людей", - каже він.
"Ощадбанк" продовжує працювати
Фінансова установа забезпечує безперервність послуг. Для цього працюють мобільні банківські підрозділи - 15 відділень на базі авто:
- 10 - у прифронтових регіонах,
- 5 - у віддалених громадах.
"Ощад" зберігає одну з найбільших банківських мереж у країні - 1150 відділень. З них 460 входять до системи POWER BANKING - мають автономне живлення і резервним зв'язок, йдеться у дописі.
Також більшість банківських операцій клієнти можуть здійснювати дистанційно через онлайн-сервіси "Ощадбанку".
Раніше РБК-Україна писало, що 17 вересня "Ощадбанк" попереджав про збої в роботі електронних сервісів через російські обстріли.
Крім того, 25 серпня у застосунку Ощадбанку стався збій. Тоді повідомлялось про часткове обмеження доступу до електронних сервісів банку. Причина - спрацювання систем безпеки.