UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Осенью хасиды смогут приехать в Умань только при наличии COVID-паспортов, - Аваков

Автор: Инна Собора

Приезд паломников из Израиля в Умань на празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана будет возможен при наличии документов, которые подтвердят вакцинацию от коронавируса. В таком случае правоохранители организуют безопасное пребывания хасидов в Украине.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время переговоров со своим израильским коллегой Арие Дери, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Кроме того, стороны согласовали, что ключевым условием приезда паломников будет нормализация эпидемиологической ситуации в Украине.

"Во взаимодействии с нашими израильскими коллегами украинские правоохранители готовы организовать безопасное пребывание паломников из Израиля. Никаких препятствий нет, если у прибывших туристов будут соответствующие документы, подтверждающие вакцинацию от COVID-19", - сказал Аваков.

Ранее сообщалось, что Украина может стать одной из первых европейских стран, которая достигнет соглашения с Израилем о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса.

По словам украинского посла, израильская сторона заинтересована в совместном признании COVID-паспортов в контексте обеспечения ежегодного паломничества хасидов в Умань.

Ранее сообщалось, что Израиль не готов признавать вакцинацию препаратом AstraZeneca Covishield, который применяют в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирусвакцинацияхасиды
Читайте также
В ЕС массово возобновляют использование вакцины AstraZeneca: список стран
Johnson & Johnson разрабатывает несколько COVID-вакцин следующего поколения
Прогноз погоды