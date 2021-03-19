RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Восени хасиди зможуть приїхати в Умань тільки за наявності COVID-паспортів, - Аваков

Автор: Инна Собора

Приїзд паломників з Ізраїлю до Умані на святкування єврейського Нового року Рош га-Шана буде можливий за наявності документів, які підтвердять вакцинацію від коронавірусу. У такому разі правоохоронці організують безпечне перебування хасидів в Україні.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час переговорів зі своїм ізраїльським колегою Аріє Дері, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Крім того, сторони узгодили, що ключовою умовою приїзду паломників буде нормалізація епідеміологічної ситуації в Україні.

"У взаємодії з нашими ізраїльськими колегами українські правоохоронці готові організувати безпечне перебування паломників з Ізраїлю. Жодних перешкод немає, якщо у прибулих туристів будуть відповідні документи, що підтверджують вакцинацію від COVID-19", - сказав Аваков.

Раніше повідомлялося, що Україна може стати однією з перших європейських країн, яка досягне угоди з Ізраїлем про взаємне визнання паспортів вакцинації від коронавірусу.

За словами українського посла, ізраїльська сторона зацікавлена в спільному визнання COVID-паспортів в контексті забезпечення щорічного паломництва хасидів в Умань.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль не готовий визнавати вакцинацію препаратом AstraZeneca Covishield, який застосовують в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірусвакцинаціяхасиды
Читайте також
У ЄС масово відновлюють використання вакцини AstraZeneca: список країн
Johnson & Johnson розробляє декілька COVID-вакцин наступного покоління
Прогноз погоди