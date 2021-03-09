Украина может стать одной из первых стран, с кем Израиль согласует COVID-паспорта

Украина может стать одной из первых европейских стран, которая достигнет соглашения с Израилем о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса . Сейчас между странами ведутся активные переговоры.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук, передает пресс-служба украинского посольства.

"Сегодня речь не идет о названиях вакцин и их производителей. Речь идет о диалоге между двумя странами. Эти переговоры уже можно назвать успешными, поскольку они сейчас активно продолжаются", - отметил Корнейчук.

По словам посла, инициатором этих переговоров является израильская сторона.

"Украина является одной из первых среди европейских стран, которая имеет возможность достичь реальных договоренностей", - сообщил он.

Корнейчук добавил, что израильская сторона заинтересована в совместном признании COVID-паспортов в контексте обеспечения ежегодного паломничества хасидов в Умань.

"В свою очередь, Украина получает возможность открыть границы с Израилем. Это позволит восстановить, прежде всего, бизнес-туризм, так как нашей стране нужны инвестиции, а также позволит развивать медицинский туризм в обоих направлениях", - заявил посол.