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Украина может стать одной из первых стран, с кем Израиль согласует COVID-паспорта

Новина українською → Тель-Авив, Вторник 09 марта 2021 12:46
Украина может стать одной из первых стран, с кем Израиль согласует COVID-паспорта Фото: иммунный паспорт (freepik.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Украина может стать одной из первых европейских стран, которая достигнет соглашения с Израилем о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса. Сейчас между странами ведутся активные переговоры.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук, передает пресс-служба украинского посольства.

"Сегодня речь не идет о названиях вакцин и их производителей. Речь идет о диалоге между двумя странами. Эти переговоры уже можно назвать успешными, поскольку они сейчас активно продолжаются", - отметил Корнейчук.

По словам посла, инициатором этих переговоров является израильская сторона.

"Украина является одной из первых среди европейских стран, которая имеет возможность достичь реальных договоренностей", - сообщил он.

Корнейчук добавил, что израильская сторона заинтересована в совместном признании COVID-паспортов в контексте обеспечения ежегодного паломничества хасидов в Умань.

"В свою очередь, Украина получает возможность открыть границы с Израилем. Это позволит восстановить, прежде всего, бизнес-туризм, так как нашей стране нужны инвестиции, а также позволит развивать медицинский туризм в обоих направлениях", - заявил посол.

Напомним, в переговорах о признании сертификатов или паспортов вакцинации между Украиной и Израилем возникли затруднения с израильской стороны.

Ранее РБК-Украина писало, что в Евросоюзе призвали немедленно начать работу над паспортами вакцинации.

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