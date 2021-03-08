Украина и Израиль обсуждают взаимное признание паспортов вакцинации: возникла трудность
Украина и Израиль обсуждают взаимное признание сертификатов или паспортов вакцинации. Но есть затруднение с израильской стороны.
Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телеканала "Украина 24".
Он рассказал, что сегодня, 8 марта, как раз прошло обсуждение этой ситуации. И отметил, что Израиль не готов признавать вакцинацию препаратом AstraZeneca Covishield, который применяют в Украине.
"Мы над этим вопросом работаем совместно, и будем принимать в ближайшее время решение. В Израиле бесспорно высокий уровень вакцинации, сегодня они колют фактически только две вакцины - Pfizer i Moderna. Сегодня как раз были переговоры относительно взаимного признания так называемых паспортов вакцинации. У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять", - сказал Корнийчук.
Напомним, сегодня в Израиле прививку от коронавируса получил 5-миллионный пациент. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассчитывает к концу месяца дать первую дозу миллиону израильтян, которые еще не привиты.
Также сообщалось, что Израиль разрешил въезд для иностранцев. РБК-Украина писало о правилах и условиях, которые необходимо соблюдать, чтобы попасть в эту страну.