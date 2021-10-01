Осенний призыв, е-больничные, новые тарифы на газ и свет: что ждет украинцев в октябре

В правительстве Украины в октябре могут заменить несколько министров, в армию пойдут 13,6 тыс. призывников. Также начнут действовать новые нормы потребления газа, света и воды для получателей субсидии, а тарифы на свет будут частично снижены.

РБК-Украина собрало все важные события, которые ждут граждан страны во втором месяце осени.

Кадровые перестановки в правительстве

В первой декаде октября в Кабинете министров Украины ожидаются кадровые ротации, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. 1-2 октября президент Украины Владимир Зеленский проведет в Трускавце выездное заседание народных депутатов из своей политсилы, на котором и могут выбрать новые кандидатуры на должности министров. Их имена станут известны общественности вскоре после возвращения парламентариев.

Как рассказала заместитель главы фракции СН Евгения Кравчук, Верховная рада Украины может проголосовать за новых глав министерств уже на следующей пленарной неделе, которая начнется 5 октября. Она прогнозирует, что в Кабмине заменят трех-четырех министров.

Ранее информированные источники РБК-Украина сообщали: вероятнее всего в отставку пойдут министр соцполитики Марина Лазебная, министр обороны Андрей Таран и вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Также под сомнением остаются позиции министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко и министра юстиции Дениса Малюськи. По сведениям источников, есть вероятность, что их тоже заменят.

Призыв в армию

1 октября начинается осенний призыв на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины. Кампания продлится до января. Соотношение доли срочников к доле военнослужащих по контракту должно составить 15 к 85%.

Согласно распоряжению Кабмина, осенью в армию пойдут 13 575 человек. Общий объем расходов на призыв составляет 62,9 млн гривен.

В Вооруженные силы возьмут 6 500 человек, в Госспецтрансслужбу - 600, в Национальную гвардию - 4 775, в Госпогранслужбу - 1 700. Объем расходов на одного призывника составляет 4 633 гривны 13 копеек, из них: 4 540 гривен - для выплаты денежной помощи; 93 гривны 13 копеек - для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу (без учета средств на питание и перевозку).

Тарифы на газ

В октябре газоснабжающие компании Украины резко повысили месячные тарифы на газ для населения. Самая высокая цена за кубометр у "Киевгазэнерджи". Компания продает газ по 30,50 гривен за кубометр. В сентябре ее тариф был на уровне 19,80. "ТАС Энергия страны" предлагает газ по 30,06 гривен (в сентябре цена была 20,96 гривен за кубометр).

Некоторые компании предлагают газ на месяц значительно дешевле. Месячный тариф YASNO в Киеве, Днепре и Донецкой области составляет 12 гривен за кубометр на октябрь. Самый низкий тариф у "Галнафтогаз". Компания сохранила цену на прежнем уровне 7,99 гривен за кубометр.

Годовые тарифные планы не изменились и по-прежнему остаются значительно выгоднее помесячных. Как и ранее, цены на газ у таких поставщиков будут колебаться от 7,80 до 13,50 гривен за кубометр. В частности, ГК "Нафтогаз Украины" продает газ по 7,96 гривен за кубометр.

​Тарифы на электроэнергию

С 1 октября в Украине изменятся тарифы на электроэнергию. Об этом говорится в постановлении №859, принятом Кабмином 11 августа 2021 года. Изменения коснутся украинцев, которые в месяц потребляют до 250 кВт ч. Для них тариф уменьшится на 14% и составит 1,44 грн за 1 кВт ч.

Если потребление электроэнергии превысит эту отметку, оплату начислят по прежнему тарифу 1,68 за 1 кВт ч. Такая цена будет действовать на все использованные киловатты, а не только те, которые превысят 250 кВт ч.

Тариф в 1,44 кВт ч будет действовать до 30 апреля 2022 года.

Старт отопительного сезона

Официально в Украине отопительный сезон начинается 15 октября. Однако, местная власть может принять решение включить отопление раньше, если среднесуточная температура воздуха не превышает 8 градусов и держится на таком уровне на протяжении трех дней.

По состоянию на середину сентября, Украина готова к старту отопительного сезона на 90%, сообщал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он также подчеркнул, что тарифы на теплоснабжение и водоснабжение скорей всего не будут увеличиваться и останутся на прошлогоднем уровне. В частности, теплокоммунэнерго предложена цена на газ на уровне 7,44 грн.

В то же время, тарифы в сфере теплоснабжения остаются зоной ответственности органов местного самоуправления. Именно они будут определять окончательную цену на тепло.

​Нормы потребления коммунальных услуг для получателей субсидий будут урезаны

С 1 октября в Украине будут ужесточены нормы использования коммунальных услуг для граждан, которые получают субсидии. Об этом накануне старта отопительного сезона проинформировали в Министерстве социальной политики. Сумма помощи будет зависеть не только от дохода семьи, но и от норм потребления воды, электроэнергии, газа.

Так, во время карантина нормы потребления выросли на 50%. Однако, с 1 октября их снова вернут к прежним значениям. Увеличенные на 50% нормы будут действовать только в регионах "красной" зоны карантина. Более детально о нормах потребления газа, воды и электроэнергии можно прочитать здесь.

​Доплаты пенсионерам

Во втором месяце осени граждане Украины в возрасте 75-80 лет начнут получать доплату к пенсии в размере 400 гривен. Как рассказали в Министерстве социальной политики, в стране живет около 1 млн людей такого возраста.

Подобные выплаты уже действуют с 2020 года. Дополнительные 500 гривен к пенсии получают 1,4 млн украинцев старше 80 лет.

Школьные каникулы начнутся 25 октября

Первые школьные каникулы в этом учебном году продлятся с 25 по 31 октября. Однако, эти даты носят рекомендательный характер. Министерство образования и науки разрешило администрациям учебных заведений самостоятельно корректировать даты каникул, в зависимости от потребностей школы и эпидемиологической ситуации в регионе. Общая продолжительность каникул в течение учебного года не должна превышать 30 дней, за исключением летнего отдыха.

Переболевшие коронавирусом получат СOVID-сертификаты

Кабмин внес изменения в карантинное постановление, указав условия для получения COVID-сертификатов. Документ могут получить не только вакцинированные, но и переболевшие или имеющие негативный ПЦР-тест украинцы.

Для тех, кто болел СOVID-19, сертификаты станут доступными в октябре. Документ можно будет получить через приложение "Дія". Он будет сформирован на 14 день после даты сдачи теста на коронавирус, результат которого окажется положительным.

Также документ можно будет оформить на портале "Дія" и распечатать. Срок действия сертификата - 180 дней.

Отдельные области могут перейти в "красную" зону

Некоторые регионы Украины могут оказаться в "красной" зоне адаптивного карантина уже в октябре. По данным НАН, ситуация с коронавирусом существенно осложнилась на юге и востоке страны. В частности, в Харьковской и Луганской областях. Кроме того, по данным ученых, угрожающая ситуация сложилась в Черновицкой области, где число занятых коек сравнялось с уровнем прошлогоднего пика.

Переход на электронный больничный лист

С 1 октября Украина должна полностью перейти на электронные больничные листы. Получать их смогут пациенты, которые внесены в электронную систему здравоохранения. Как будет действовать нововведение:

После очного приема доктор создаст электронный медицинское заключение о временной нетрудоспособности в электронной системе здравоохранения. То есть зафиксирует, что пациент в этот момент болеет и не может выполнять свою работу

Врач подписывает документ своей электронной подписью. После этого больничный автоматически отправляется в электронный реестр листков нетрудоспособности Пенсионного фонда

Пациент может увидеть свой е-больничный через электронный кабинет на сайте Пенсионного фонда

Пациенту не нужно нести на работу бумажный больничный лист. Передача электронного документа будет осуществляться автоматически.

Водители обязаны включать фары за пределами городов и сел

С 1 октября водители обязуются включать дневные ходовые огни или ближний свет фар за пределами населенных пунктов. Согласно действующей редакции Правил дорожного движения Украины, эту норму необходимо выполнять до 1 мая. Нарушение предусматривает наказание в виде штрафа - 425 гривен.

Выходные в октябре

В октябре украинцев ждут четыре выходных подряд - 14-17 октября. 14 октября в Украине ежегодно отмечается День защитника Украины, этот день и последующий (15 октября) будут выходными. Также в октябре украинцев ждет рабочая суббота - отрабатывать будем за пятницу, 15 октября.

Украина возобновит железнодорожное сообщение с Польшей

Железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей возобновится 10 октября. Оно было приостановлено в ночь с 14 на 15 марта. Приобрести билеты на поезд Киев-Перемышль можно уже с 1 октября, уточнили в пресс-службе "Укрзализныци".