Украина возобновляет железнодорожное сообщение с Польшей: дата

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ .

Однако приобрести билеты на поезд Киев-Перемышль можно уже с 1 октября.

Пассажирское железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей было приостановлено в ночь с 14 на 15 марта.

Между двумя странами до запрета курсировали такие поезда: