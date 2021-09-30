Украина возобновляет железнодорожное сообщение с Польшей: дата
Фото: Украина возобновляет железнодорожное сообщение с Польшей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украина возобновляет железнодорожное сообщение с Польшей. Движение возобновится 10 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.
Однако приобрести билеты на поезд Киев-Перемышль можно уже с 1 октября.
Пассажирское железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей было приостановлено в ночь с 14 на 15 марта.
Между двумя странами до запрета курсировали такие поезда:
- скоростные № 705/716 и 715/706 Киев - Перемышль;
- № 36 Одесса - Перемышль;
- № 67 Киев - Варшава;
- № 51 Львов - Вроцлав;
- беспересадочные вагоны Киев - Вроцлав.