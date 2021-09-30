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Украина возобновляет железнодорожное сообщение с Польшей: дата

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Киев, Четверг 30 сентября 2021 15:18
Украина возобновляет железнодорожное сообщение с Польшей: дата Фото: Украина возобновляет железнодорожное сообщение с Польшей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина возобновляет железнодорожное сообщение с Польшей. Движение возобновится 10 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Однако приобрести билеты на поезд Киев-Перемышль можно уже с 1 октября.

Пассажирское железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей было приостановлено в ночь с 14 на 15 марта.

Между двумя странами до запрета курсировали такие поезда:

  • скоростные № 705/716 и 715/706 Киев - Перемышль;
  • № 36 Одесса - Перемышль;
  • № 67 Киев - Варшава;
  • № 51 Львов - Вроцлав;
  • беспересадочные вагоны Киев - Вроцлав.
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