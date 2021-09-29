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Кабмин утвердил численность осеннего призыва и выделил новобранцам по 4500 гривен

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Украина, Среда 29 сентября 2021 13:34
Кабмин утвердил численность осеннего призыва и выделил новобранцам по 4500 гривен Фото: Кабмин выделил средства на осенний призыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины утвердил численность граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре - декабре 2021 года на уровне 13 575 человек. Общий объем расходов на призыв составляет 62,9 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 29 сентября, которое транслировалось на Youtube.

Согласно документу, в Вооруженные силы возьмут 6 500 человек, в Госспецтрансслужбу - 600, в Национальную гвардию - 4 775, в Госпогранслужбу - 1 700.

Объем расходов на одного призывника составляет 4 633 гривны 13 копеек, из них: 4 540 гривен - для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу; 93 гривны 13 копеек - для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу (без учета средств на питание и перевозку граждан Украины, призванных на срочную военную службу, из сборных пунктов областных, Киевского городского территориальных центров комплектования и социальной поддержки к месту службы).

Напомним, в марте Кабинет министров Украины одобрил распоряжение о численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объем расходов для проведения призыва в апреле - июне 2021 года. Всего подлежали отправке в армию 14 246 граждан.

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Кабинет Министров Украины Призыв в армию
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