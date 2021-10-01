Осінній призов, е-лікарняні, нові тарифи на газ та світло: що чекає українців у жовтні

В уряді України в жовтні можуть замінити кілька міністрів, в армію підуть 13,6 тис.призовників. Також почнуть діяти нові норми споживання газу, світла і води для одержувачів субсидії, а тарифи на світло будуть частково знижені.

РБК-Україна зібрало всі важливі події, які чекають громадян країни в другому місяці осені.

Кадрові перестановки в уряді

У першій декаді жовтня в Кабінеті міністрів України очікуються кадрові ротації, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. 1-2 жовтня президент України Володимир Зеленський проведе в Трускавці виїзне засідання народних депутатів своєї політсили, на якому і можуть вибрати нові кандидатури на посади міністрів. Їхні імена стануть відомі громадськості незабаром після повернення парламентаріїв.

Як розповіла заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук, Верховна рада України може проголосувати за нових очільників міністерств вже наступного пленарного тижня, який розпочнеться 5 жовтня. Вона прогнозує, що в Кабміні замінять трьох-чотирьох міністрів.

Раніше поінформовані джерела РБК-Україна повідомляли: найімовірніше у відставку підуть міністр соцполітики Марина Лазебна, міністр оборони Андрій Таран і віце-прем'єр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Також під сумнівом залишаються позиції міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка та міністра юстиції Дениса Малюськи. За інформацією джерел, є ймовірність, що їх теж замінять.

Призов в армію

1 жовтня розпочинається осінній призов на строкову військову службу до Збройних Сил України. Кампанія триватиме до січня. Співвідношення частки строковиків до частки військовослужбовців за контрактом має скласти 15 до 85%.

Згідно з розпорядженням Кабміну, восени в армію підуть 13 575 осіб. Загальний обсяг видатків на призов становить 62,9 млн гривень.

До Збройних Сил візьмуть 6 500 осіб, до Держспецтрансслужби - 600, до Національної гвардії - 4 775, до Держприкордонслужби - 1 700. Обсяг видатків на одного призовника становить 4 633 гривні 13 копійок, з них: 4 540 гривень - для виплати грошової допомоги; 93 гривні 13 копійок - для підготовки та проведення призову на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення).

Тарифи на газ

В жовтні газопостачальні компанії України різко підвищили місячні тарифи на газ для населення. Найвища ціна за кубометр у "Київгазенерджі". Компанія продає газ по 30,50 гривень за кубометр. У вересні її тариф був на рівні 19,80. "ТАС енергія країни" пропонує газ за 30,06 гривень (у вересні ціна була 20,96 гривень за кубометр).

Деякі компанії пропонують газ на місяць значно дешевше. Місячний тариф YASNO в Києві, Дніпрі та Донецькій області становить 12 гривень за кубометр на жовтень. Найнижчий тариф у "Галнафтогаз". Компанія зберегла ціну на колишньому рівні 7,99 гривень за кубометр.

Річні тарифні плани не змінилися і залишаються значно вигіднішими за помісячні. Як і раніше, ціни на газ у таких постачальників коливатимуться від 7,80 до 13,50 гривень за кубометр. Зокрема, ДК "Нафтогаз України" продає газ за 7,96 гривень за кубометр.

​Тарифи на електроенергію

З 1 жовтня в Україні зміняться тарифи на електроенергію. Про це йдеться в постанові №859, прийнятій Кабміном 11 серпня 2021 року. Зміни торкнуться українців, які в місяць споживають до 250 кВт год. Для них тариф зменшиться на 14% і складе 1,44 грн за 1 кВт год.

Якщо споживання електроенергії перевищить цю позначку, оплату нарахують за попереднім тарифом 1,68 за 1 кВт год. Така ціна буде діяти на всі використані кіловати, а не тільки ті, які перевищать 250 кВт год.

Тариф в 1,44 кВт год діятиме до 30 квітня 2022 року.

Старт опалювального сезону

Офіційно в Україні опалювальний сезон починається 15 Жовтня. Однак, місцева влада може прийняти рішення включити опалення раніше, якщо середньодобова температура повітря не перевищує 8 градусів і тримається на такому рівні протягом трьох днів.

Станом на середину вересня, Україна готова до старту опалювального сезону на 90%, повідомляв прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він також підкреслив, що тарифи на теплопостачання та водопостачання скоріше за все не збільшуватимуться і залишаться на минулорічному рівні. Зокрема, теплокомуненерго запропонована ціна на газ на рівні 7,44 грн.

Водночас тарифи у сфері теплопостачання залишаються зоною відповідальності органів місцевого самоврядування. Саме вони визначатимуть остаточну ціну на тепло.

​Норми споживання комунальних послуг для одержувачів субсидій будуть знижені

З 1 жовтня в Україні будуть посилені норми використання комунальних послуг для громадян, які отримують субсидії. Про це напередодні старту опалювального сезону поінформували в Міністерстві соціальної політики. Сума допомоги буде залежати не тільки від доходу сім'ї, а й від норм споживання води, електроенергії, газу.

Так, під час карантину норми споживання зросли на 50%. Однак, з 1 жовтня їх знову повернуть до колишніх значень. Збільшені на 50% норми діятимуть тільки в регіонах "червоної" зони карантину. Більш детально про норми споживання газу, води та електроенергії можна прочитати тут.

​Доплати пенсіонерам

У другому місяці осені громадяни України віком 75-80 років почнуть отримувати доплату до пенсії в розмірі 400 гривень. Як розповіли в Міністерстві соціальної політики, в країні живе близько 1 млн людей такого віку.

Подібні виплати вже діють з 2020 року. Додаткові 500 гривень до пенсії отримують 1,4 млн українців старше 80 років.

Шкільні канікули розпочнуться 25 жовтня

Перші шкільні канікули в цьому навчальному році триватимуть з 25 по 31 жовтня. Однак, ці дати носять рекомендаційний характер. Міністерство освіти і науки дозволило адміністраціям навчальних закладів самостійно коригувати дати канікул, залежно від потреб школи та епідеміологічної ситуації в регіоні. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна перевищувати 30 днів, за винятком літнього відпочинку.

Українці, що перехворіли коронавірусом, отримають СOVID-сертифікати

Кабмін вніс зміни до карантинної постанови, вказавши умови для отримання COVID-сертифікатів. Документ можуть отримати не тільки вакциновані українці, а й ті, хто перехворів або має негативний ПЛР-тест.

Для тих, хто хворів СOVID-19, сертифікати стануть доступними в жовтні. Документ можна буде отримати через додаток "Дія". Він буде сформований на 14 день після дати здачі тесту на коронавірус, результат якого виявиться позитивним.

Також документ можна буде оформити на порталі "Дія" і роздрукувати. Термін дії сертифіката - 180 днів.

Окремі області можуть перейти в "червону" зону

Деякі регіони України можуть опинитися в "червоній" зоні адаптивного карантину вже у жовтні. За даними НАН, ситуація з коронавірусом істотно ускладнилася на півдні і сході країни. Зокрема, в Харківській та Луганській областях. Крім того, за даними вчених, загрозлива ситуація склалася в Чернівецькій області, де число зайнятих ліжок зрівнялося з рівнем торішнього піку.

Перехід на електронний лікарняний лист

З 1 жовтня Україна повинна повністю перейти на електронні лікарняні листи. Отримувати їх зможуть пацієнти, які внесені в електронну систему охорони здоров'я. Як діятиме нововведення:

Після очного прийому доктор створить електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність в електронній системі охорони здоров'я. Тобто зафіксує, що пацієнт в цей момент хворіє і не може виконувати свою роботу

Лікар підписує документ своїм електронним підписом. Після цього лікарняний автоматично відправляється до електронного реєстру листків непрацездатності Пенсійного фонду

Пацієнт може побачити свій е-лікарняний через електронний кабінет на сайті Пенсійного фонду

Пацієнту не потрібно нести на роботу паперовий лікарняний лист. Передача електронного документа буде здійснюватися автоматично.

Водії зобов'язані включати фари за межами міст і сіл

З 1 жовтня водії зобов'язуються включати денні ходові вогні або ближнє світло фар за межами населених пунктів. Згідно з чинною редакцією Правил дорожнього руху України, цю норму необхідно виконувати до 1 травня. Порушення передбачає покарання у вигляді штрафу - 425 гривень.

Вихідні в жовтні

У жовтні українців чекають чотири вихідних поспіль - 14-17 жовтня. 14 жовтня в Україні щорічно відзначається День захисника України, цей день і наступний (15 жовтня) будуть вихідними. Також у жовтні українців чекає робоча субота - відпрацьовувати будемо за п'ятницю, 15 Жовтня.

Україна відновить залізничне сполучення з Польщею

Залізничне сполучення між Україною та Польщею відновиться 10 жовтня. Воно було призупинене в ніч з 14 на 15 березня. Придбати квитки на поїзд Київ-Перемишль можна вже з 1 жовтня, уточнили в прес-службі "Укрзалізниці".