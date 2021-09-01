В Минздраве объяснили, почему перенесли дату полного перехода на электронные больничные

В Министерстве здравоохранения назвали причину переноса запуска полного перехода на электронные больничные в Украине. Это должно было произойти 1 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Директората по цифровой трансформации МЗ Мария Карчевич в ходе брифинга.

Она сообщила, что было проведено обучение для медицинского персонала и работодателей для того, чтобы знакомить с новыми процессами по выдаче электронных больничных листов.

"Получив обратную связь, как от работодателей, так и от медицинского персонала, мы понимаем, что для использования новой модели, для полноценного формирования электронных больничных нужно больше адаптационного периода, поэтому было принято решение о продлении срока переходной модели до 1 октября этого года", - отметила Карчевич.