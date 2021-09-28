ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рада может рассмотреть кадровые ротации в Кабмине уже на следующей неделе, - Кравчук

Новина українською →
Вторник 28 сентября 2021 09:45
Рада может рассмотреть кадровые ротации в Кабмине уже на следующей неделе, - Кравчук Фото: заместитель главы фракции СН Евгения Кравчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В ближайшее время ожидается трех-четырех руководителей министерств. Кадровые ротации в Кабмине Верховная рада, вероятно, рассмотрит на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы фракции СН Евгению Кравчук в эфире "Украина 24".

По ее словам, говорить об изменениях в Кабмине корректнее будет после предтавления кандидатов.

"Среди которых могут быть наши коллеги из фракции ("Слуга народа" - ред.), - уточнила Кравчук.

После этого будет запущен официальный процесс.

"Поэтому я не исключаю, что на пленарной неделе, которое будет с 5 октября, эти кадровые изменения уже могут быть на голосовании в официальном зале", - добавила Кравчук.

Ранее стало известно, что "Слуга народа" после совещания в Трускавце представит кадровые изменения в Кабмине.

Напомним," Слуги народа " проведут заседание в Трускавце в течение 1-3 октября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Слуга народа
NEWS
Киев сковали пробки: карта
Киев сковали пробки: карта
DAILY
Битва за реформу. Чем закончится конфликт Зеленского и судебной власти
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Битва за реформу. Чем закончится конфликт Зеленского и судебной власти