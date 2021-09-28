Рада может рассмотреть кадровые ротации в Кабмине уже на следующей неделе, - Кравчук

В ближайшее время ожидается трех-четырех руководителей министерств. Кадровые ротации в Кабмине Верховная рада, вероятно, рассмотрит на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы фракции СН Евгению Кравчук в эфире "Украина 24" .

По ее словам, говорить об изменениях в Кабмине корректнее будет после предтавления кандидатов.

"Среди которых могут быть наши коллеги из фракции ("Слуга народа" - ред.), - уточнила Кравчук.

После этого будет запущен официальный процесс.

"Поэтому я не исключаю, что на пленарной неделе, которое будет с 5 октября, эти кадровые изменения уже могут быть на голосовании в официальном зале", - добавила Кравчук.