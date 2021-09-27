"Слуга народа" после совещания в Трускавце представит кадровые изменения в Кабмине,- Арахамия

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Давида Арахамии в эфире "Украина24".

Во время заседания в Трускавце, народные депутаты "Слуги народа" поднимут вопрос кадровых изменений в Кабинете министров. Уже после приезда - имена кандидатов будут раскрыты.

"Кадровые изменения стоят (на повестке - ред.). Я их анонсировал в конце сентября, но чуть-чуть мы задерживаемся. Это, условно, буде первая декада октября. Мы в Трускавце эти вопросы обсуждать будем. Я думаю, по приезду уже будут анонсированы кандидаты и уже хранить это в секрете не будет смысла”, - заявил Арахамия.