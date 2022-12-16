До осель найбільшого жилого масиву у Києві найближчим часом повернуться вода і світло

На одному з найбільших жилих масивів Києва - Троєщині - вже цього вечора з'являться холодна вода і світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал компанії ДТЕК.

Як зазначається в інформації, сьогодні, 16 грудня, внаслідок масованого обстрілу російськими ракетами були пошкоджені енергооб’єкти ДТЕК Київські електромережі, що живлять один з об’єктів водоканалу та частково мешканців Троєщини.

"Станом на вечір наші енергетики відновили роботу пошкоджених енергоб’єктів. Це дозволить повернути холодне водопостачання всьому Києву та світло в оселі 16 тисяч мешканців Троєщини", - йдеться у повідомленні.

При цьому ДТЕК зауважує, що енергетики та комунальні служби столиці роблять все можливе, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію в місті та повернутися до відключень згідно з графіками.