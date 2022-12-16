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До осель найбільшого жилого масиву у Києві найближчим часом повернуться вода і світло

Фото: уже сьогодні ввечері у Київ повернуться вода і світло (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

На одному з найбільших жилих масивів Києва - Троєщині - вже цього вечора з'являться холодна вода і світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал компанії ДТЕК.

Як зазначається в інформації, сьогодні, 16 грудня, внаслідок масованого обстрілу російськими ракетами були пошкоджені енергооб’єкти ДТЕК Київські електромережі, що живлять один з об’єктів водоканалу та частково мешканців Троєщини.

"Станом на вечір наші енергетики відновили роботу пошкоджених енергоб’єктів. Це дозволить повернути холодне водопостачання всьому Києву та світло в оселі 16 тисяч мешканців Троєщини", - йдеться у повідомленні.

При цьому ДТЕК зауважує, що енергетики та комунальні служби столиці роблять все можливе, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію в місті та повернутися до відключень згідно з графіками.

Сьогодні зранку РБК-Україна повідомляло, що енергетичне підприємство ДТЕК відключилось від енергосистеми через масований ракетний обстріл російських окупантів 16 грудня. Додамо, що це вже двадцята терористична атака РФ на енергетичні об'єкти ДТЕК.

Нагадаємо, 16 грудня росіяни вдалися до дев'ятої масованої атаки по Україні. Через це виникли масові перебої зі світлом у низці регіонів. Окупанти випустили 76 ракет по Україні, 60 з яких збили сили ППО.

РБК-Україна розповіло докладніше про наслідки ракетної атаки та ситуацію в регіонах.

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ДТЕК