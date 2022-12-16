В дома самого большого жилого массива в Киеве в ближайшее время вернутся вода и свет

На одном из самых больших жилых массивов Киева - Троещине - уже сегодня вечером появятся холодная вода и свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал компании ДТЭК.

Как отмечается в информации, сегодня, 16 декабря, в результате массированного обстрела российскими ракетами были повреждены энергообъекты ДТЭК Киевские электросети, питающие один из объектов водоканала и частично жителей Троещины.

"По состоянию на вечер наши энергетики возобновили работу поврежденных энергобъектов. Это позволит вернуть холодное водоснабжение всему Киеву и свет в дома 16 тысяч жителей Троещины", - говорится в сообщении.

При этом ДТЭК отмечает, что энергетики и коммунальные службы столицы делают все возможное, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию в городе и вернуться к отключениям согласно графикам.