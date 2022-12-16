RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В дома самого большого жилого массива в Киеве в ближайшее время вернутся вода и свет

Фото: уже сегодня вечером в Киев вернутся вода и свет (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

На одном из самых больших жилых массивов Киева - Троещине - уже сегодня вечером появятся холодная вода и свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал компании ДТЭК.

Как отмечается в информации, сегодня, 16 декабря, в результате массированного обстрела российскими ракетами были повреждены энергообъекты ДТЭК Киевские электросети, питающие один из объектов водоканала и частично жителей Троещины.

"По состоянию на вечер наши энергетики возобновили работу поврежденных энергобъектов. Это позволит вернуть холодное водоснабжение всему Киеву и свет в дома 16 тысяч жителей Троещины", - говорится в сообщении.

При этом ДТЭК отмечает, что энергетики и коммунальные службы столицы делают все возможное, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию в городе и вернуться к отключениям согласно графикам.

Сегодня утром РБК-Украина сообщало, что энергетическое предприятие ДТЭК отключилось от энергосистемы из-за массированного ракетного обстрела российских оккупантов 16 декабря. Это уже двадцатая террористическая атака РФ на энергетические объекты ДТЭК.

Напомним, 16 декабря россияне прибегли к девятой массированной атаке по Украине. Из-за этого возникли массовые перебои со светом в ряде регионов. Оккупанты выпустили 76 ракет по Украине, 60 из которых сбили силы ПВО.

РБК-Украина рассказала подробнее о последствиях ракетной атаки и ситуации в регионах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК