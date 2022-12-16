Енергооб’єкт ДТЕК відключився від енергосистеми через російський ракетний обстріл

Енергетичне підприємство ДТЕК відключилось від енергосистеми через масований ракетний обстріл російських окупантів 16 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

"Сьогодні під час чергового масованого обстрілу було пошкоджено підприємство ДТЕК Енерго, яке вже неодноразово обстрілювалося росіянами", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що через атаку було серйозно пошкоджене обладнання. У зв'язку з цим підприємство відключено від енергосистеми.

На щастя, обійшлося без загиблих.

Додамо, що це вже двадцята терористична атака РФ на енергетичні об'єкти ДТЕК.

Нагадаємо, 16 грудня росіяни вдалися до дев'ятої масованої атаки по Україні. Через це виникли масові перебої зі світлом у низці регіонів.

Окупанти випустили 76 ракет по Україні, 60 з яких збили сили ППО.

РБК-Україна розповіло докладніше про наслідки ракетної атаки та ситуацію в регіонах.

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