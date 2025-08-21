Ось який болгарський перець не підходить для консервації: зіпсує усі закрутки

Не всі болгарські перці однаково підходять для консервації. Деякі плоди після зберігання втрачають форму та погіршують смак закруток.

РБК-Україна повідомляє, який обрати перець, щоб заготовки залишалися хрусткими та ароматними аж до весни.

Які перці не підходять для консервації

Перезрілі або пошкоджені

Перці, які почали дозрівати або мають пошкодження, не рекомендується використовувати для консервування. Вони можуть мати менш виражений смак і погіршити якість кінцевого продукту.

З тонкою шкіркою

Сорти з тонкими стінками або ніжною оболонкою швидко втрачають форму та розвалюються під час термообробки. В результаті у банці виходить "м’яка кашка" замість щільної структури.

Для консервування краще підходять перці з товстими м’ясистими стінками (мінімум 4 мм).

Перед консервуванням, за інформацію сайту Meat chef tools, спочатку потрібно промити перець, а далі підготувати відповідно до рецепта:

Нарізаний перець - видаліть плодоніжку, насіння та перегородки. Наріжте їх кільцями або смужками, залежно від ваших уподобань

Цілий - надріжте шкірку в кількох місцях, щоб виходила пара під час консервування. Це також допомагає зберегти форму та цілісність перцю

Яка різниця між кольорами

Зелений

За даними сайту Kitchen journal, зелений болгарський перець хрусткий та має злегка гіркий смак. Він чудово доповнює салати, смажені страви та бутерброди, а також може використовуватися в різноманітних стравах, де потрібна легка хрусткість.

Жовтий та помаранчевий

Такі овочі зазвичай солодші за зелені аналоги та мають м’якшу, ніжнішу текстуру. Вони ідеально підходять для перекусів, додавання до салатів або використання в соусах, маринадах та консерваціях.

Червоний

Червоний болгарський перець - найсолодший з усієї групи. Чудово підходить для перекусу для салатів, соусів та консервації.

Вибираючи болгарський перець у магазині, шукайте твердий та блискучий, без "зморшок", м'якості та плям. Колір має бути яскравим та рівномірним, без білих або блідих плям. Уникайте занадто великого або малого перцю, оскільки він може бути менш смачним.