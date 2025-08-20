ua en ru
Ці продукти не можна консервувати: просто зіпсуєте запаси

Середа 20 серпня 2025 14:34

Ці продукти не можна консервувати: просто зіпсуєте запаси Фото: Які саме продукти краще не консервувати (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Сезон домашніх заготовок у самому розпалі, і чимало українців активно беруться за банки, аби мати смачні припаси на зиму. Проте не всі продукти підходять для консервації.

Що не можна закривати у банки на зиму - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Що не можна пускати на закрутки?

Не консервуйте м'ясо в домашніх умовах

У магазинах є велика різноманітність м'ясних закруток зі свинини, курятини або риби. Але приготувати таку ж страву в домашніх умовах ви просто не зможете. Справа в тому, що продукт проходить особливу теплову обробку, за якої усі бактерії нейтралізуються. В домашніх умовах такого ефекту досягти неможливо.

Не всі огірки підходять для консервування

Консервувати можна лише огірки з пухирцями. Якщо овочі мають гладку шкірку – для заготівлі на зиму вони не підходять. Плоди дуже швидко розм'якнуть і можуть навіть вибухнути у банці. Найкраще такі огірки використовувати для салатів.

Які гриби не можна консервувати

Мова йде саме про лісові гриби – їх консервувати не можна. Ви не зможете досягти ретельної стерилізації під час приготування, тому що під час росту гриби активно вбирають різноманітні та домішки з ґрунту. Немає гарантій, що усі бактерії повністю нейтралізуються. Таку консервацію точно не можна буде назвати безпечною. Якщо ви хочете заготувати гриби на зиму - їх краще сушити.

Які помідори не можна консервувати

Ось які помідори краще не використовувати для консервації:

Великі та м’ясисті сорти

Їх краще використовувати для соусів, пасти або соку, адже при консервуванні вони можуть втратити форму.

Пошкоджені або зіпсовані плоди

Томати з тріщинами, плямами чи гниллю можуть зіпсувати всю банку.

Помідори з білими жилками

Вони можуть гірчити та втрачати свій смак після консервування.

Відома кулінарка з телеканалу 1+1 Дарія Дорошкевич наголошує, що для консервації варто обирати лише сезонні, щільні та пружні продукти. Це головна запорука успішної заготовки.

В матеріалі були використані такі джерела: сайт 1+1, поради кулінарів.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

Здорове харчування консервация Здоров'я
