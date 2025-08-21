Вот какой болгарский перец не подходит для консервации: испортит все закрутки

Не все болгарские перцы одинаково подходят для консервации. Некоторые плоды после хранения теряют форму и ухудшают вкус закруток.

РБК-Украина сообщает, какой выбрать перец, чтобы заготовки оставались хрустящими и ароматными до весны.

Какие перцы не подходят для консервации

Перезревшие или поврежденные

Перцы, которые начали созревать или имеют повреждения, не рекомендуется использовать для консервирования. Они могут иметь менее выраженный вкус и ухудшить качество конечного продукта.

С тонкой кожицей

Сорта с тонкими стенками или нежной оболочкой быстро теряют форму и разваливаются во время термообработки. В результате в банке получается "мягкая каша" вместо плотной структуры.

Для консервирования лучше подходят перцы с толстыми мясистыми стенками (минимум 4 мм).

Перед консервированием, по информации сайта Meat chef tools, сначала нужно промыть перец, а далее подготовить в соответствии с рецептом:

Нарезанный перец - удалите плодоножку, семена и перегородки. Нарежьте их кольцами или полосками, в зависимости от ваших предпочтений

Целый - надрежьте кожуру в нескольких местах, чтобы выходил пар во время консервирования. Это также помогает сохранить форму и целостность перца

Какая разница между цветами

Зеленый

По данным сайта Kitchen journal, зеленый болгарский перец хрустящий и имеет слегка горький вкус. Он прекрасно дополняет салаты, жареные блюда и бутерброды, а также может использоваться в различных блюдах, где требуется легкая хрусткость.

Желтый и оранжевый

Такие овощи обычно слаще зеленых аналогов и имеют более мягкую, нежную текстуру. Они идеально подходят для перекусов, добавления в салаты или использования в соусах, маринадах и консервациях.

Красный

Красный болгарский перец - самый сладкий из всей группы. Прекрасно подходит для перекуса для салатов, соусов и консервации.

Выбирая болгарский перец в магазине, ищите твердый и блестящий, без "морщин", мягкости и пятен. Цвет должен быть ярким и равномерным, без белых или бледных пятен. Избегайте слишком большого или малого перца, поскольку он может быть менее вкусным.