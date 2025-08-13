Ось чому вам варто знімати сережки на ніч: неочевидна причина
З віком мочки вух обвисають, стають менш пружними, і якщо ви носите сережки, це може стати проблемою, адже прикраси можуть почати виглядати "сумно" у ваших проколах.
Чому на ніч треба знімати сережки, розповідає РБК-Україна з посиланням на TikTok дерматологині Саманти Елліс.
Чому не треба спати в сережках?
Елліс зазначає, що проблема зазвичай проявляється після 40 років, коли "сережки вже не виглядають так мило, як колись".
"Найпростіше, що ви можете зробити, щоб запобігти передчасному розтягуванню проколів, - це не спати в сережках", - каже лікарка.
Це правило не стосується проколів у верхній частині вуха, де є хрящ. Якщо сон із сережками там вам не заважає, то немає шкоди чи естетичних ризиків.
"Я говорю про носіння сережок у цій розслабленій, м’якій мочці вуха ніч за ніччю, рік за роком, що створює непотрібне навантаження і напругу для проколів, змушуючи їх розтягуватися набагато раніше, ніж це має статися", - пояснила Елліс.
Дійсно, сукупний вплив гравітації та сну з масивними сережками може призвести до розтягнутих проколів і ослабленої фіксації улюблених прикрас.
Що робити, якщо мочки вже втратили пружність?
Для тих, чиї мочки вже деформувалися від багаторічного навантаження, є рішення - філери.
Додатковий об'єм від філерів надає сережкам кращу підтримку, допомагає їм триматися прямо, а діамантам - ловити світло. На відміну від процедур на обличчі, ін'єкції у вуха рідко викликають ускладнення.
Існує невеликий ризик потрапити в кровоносну судину, що може перешкодити здоровому оновленню клітин, "але ви не втратите слух", - розповіла пластична хірургиня Мелісса Дофт.
Після процедури не потрібен період відновлення.
"Ви можете прийти, зробити ін'єкцію і одразу піти на обід або на заняття пілатесом", - сказала вона.
Інші експерти стверджують, що, крім розтягування від носіння та сну в прикрасах, мочки вух природним чином збільшуються з віком.
Мочка вуха має тенденцію видовжуватися, що додає зовнішньому вигляду віку.
Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.