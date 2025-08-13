Вот почему вам стоит снимать серьги на ночь: неочевидная причина
С возрастом мочки ушей обвисают, становятся менее упругими, и если вы носите серьги, это может стать проблемой, ведь украшения могут начать выглядеть "грустно" в ваших проколах.
Почему на ночь надо снимать серьги, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на TikTok дерматолога Саманты Эллис.
Почему не надо спать в серьгах?
Эллис отмечает, что проблема обычно проявляется после 40 лет, когда "серьги уже не выглядят так мило, как прежде".
"Самое простое, что вы можете сделать, чтобы предотвратить преждевременное растяжение проколов, - это не спать в серьгах", - говорит врач.
Это правило не касается проколов в верхней части уха, где есть хрящ. Если сон с серьгами там вам не мешает, то нет вреда или эстетических рисков.
"Я говорю о ношении сережек в этой расслабленной, мягкой мочке уха ночь за ночью, год за годом, что создает ненужную нагрузку и напряжение для проколов, заставляя их растягиваться гораздо раньше, чем это должно произойти", - пояснила Эллис.
Действительно, совокупное воздействие гравитации и сна с массивными серьгами может привести к растянутым проколам и ослабленной фиксации любимых украшений.
Что делать, если мочки уже потеряли упругость?
Для тех, чьи мочки уже деформировались от многолетней нагрузки, есть решение - филлеры.
Дополнительный объем от филлеров придает серьгам лучшую поддержку, помогает им держаться прямо, а бриллиантам - ловить свет. В отличие от процедур на лице, инъекции в уши редко вызывают осложнения.
Существует небольшой риск попасть в кровеносный сосуд, что может помешать здоровому обновлению клеток, "но вы не потеряете слух", - рассказала пластический хирург Мелисса Дофт.
После процедуры не требуется период восстановления.
"Вы можете прийти, сделать инъекцию и сразу пойти на обед или на занятия пилатесом", - сказала она.
Другие эксперты утверждают, что, помимо растяжения от ношения и сна в украшениях, мочки ушей естественным образом увеличиваются с возрастом.
Мочка уха имеет тенденцию удлиняться, что добавляет внешнему виду возраста.
