Лікарі назвали 5 шкідливих для слуху речей, яких би ніколи не зробили

Проблеми з вухами та слухом є одними з найпоширеніших, з якими стикаються у суспільстві. Варто уникати 5 поширених помилок, які можуть завдати серйозної шкоди вухам.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Не йдіть на концерт без засобів захисту слуху

Аудіолог (спеціаліст зі слуху, - ред) Дженн Шумахер розповіла, що ніколи б не піддав свої вуха великого шуму без належного захисту.

Вона пояснила, що тривалий вплив звуків у 85 децибелів може поступово пошкодити ваш слух і викликати шум у вухах та стан, який характеризується незрозумілим дзвоном. Такий вплив шуму може виникати з різних джерел: концерти, вогнепальна зброя, мотоцикли, будівельне обладнання та газонокосарки.

Небезпека полягає в тому, що втрата слуху через вплив шуму не відбувається відразу, але як тільки це трапляється, вона стає постійною. Піддавання себе надмірному шуму може спричинити тимчасові симптоми, а також постійне пошкодження, але належний захист дуже ефективний у зменшенні втрати слуху.

Вушні пробки спеціально розроблені для захисту слуху. Обираючи засоби захисту вух, зверніть увагу на вищий рейтинг шумозаглушення.

Не ігнорують біль у вухах або раптове погіршення слуху

Лікар Брія Коллінз зазначила, що ніколи не проігнорувала б біль у вусі або раптове погіршення слуху, адже це може бути ознакою інфекції зовнішнього, середнього або внутрішнього вуха.

"Органи в наших вухах настільки малі, що несвоєчасне надання медичної допомоги може призвести до ускладнень або постійної втрати слуху", - додала експерт.

Якщо ви відчуваєте біль у вухах, раптові зміни слуху, запаморочення або постійний шум, то варто негайно звернутися до лікаря.

Ці симптоми можуть бути наслідком незначних проблем, таких як вушна сірка або означати більш серйозні захворювання, які вимагають негайного втручання.

Не використовуйте небезпечні "вушні свічки"

Не варто використовувати рекламовані "вушні свічки" для чищення вух, які під час процесу варто ще й підпалювати.

Немає жодних доказів, які підтверджують ефективність вушних свічок. Існують набагато кращі варіанти боротьби з накопиченням вушної сірки, наприклад, використання крапель для пом’якшення вушної сірки.

Не вставляйте інші предмети у вуха

Категорично не можна вставляти маленькі предмети у вуха для уникнення свербіння або чищення.

"Багато пацієнтів повідомляють, що використовують ковпачки від ручок, сірники, шпильки, ключі або канцелярські скріпки, щоб почистити або почухати вуха", - додала експерт.

Цього робити категорично не можна, адже такі предмети можуть пошкодити делікатні структури вуха.

Не купуйте розрекламовані ліки у мережі

Не варто купувати ліки, які продають в магазині або у соціальних мережах та здаються занадто хорошими, щоб бути правдою щодо лікування втрати слуху або шуму у вухах.