Зняли сережку, а прокол у вусі неприємно пахне? Ось що це означає

Часто жінки після зняття улюблених сережок раптом помічають дивний, неприємний запах від місця проколу. Це явище знайоме багатьом і зовсім не завжди означає інфекцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Live strong .

Чому з'являється неприємний запах

Природна реакція

Неприємний запах після зняття сережки зазвичай з’являється через суміш шкірного сала, відмерлих клітин шкіри та бактерій, які накопичуються у проколі та на самій сережці.

Сальні залози біля проколу продовжують працювати, навіть якщо отвір давно зажив. Себум накопичується, особливо якщо сережка щільно прилягає.

Також шкіра постійно оновлюється, і мікроскопічні лусочки епідермісу можуть застрягати навколо сережки та у каналі проколу.

На шкірі завжди є мікроорганізми. Тому у вузькому і теплому середовищі проколу вони переробляють себум і клітини шкіри, утворюючи специфічний запах.

Деякі метали (особливо дешеві сплави) можуть окислюватися або взаємодіяти з потом, посилюючи запах. Волога після душу чи тренування створює ще кращі умови для бактерій.

Торкання ділянки брудними руками

Доктор медичних наук Говард Собел розповів, що прокручування нової сережки може спричинити інфекцію від мікробів та бактерій з ваших рук.

З авжди слід мити руки, перш ніж торкатися щойно проколотих вух. Також слід обережно промивати нові пірсинги принаймні раз на день м’яким засобом для чищення без ароматизаторів та водою.

Алергічна реакція

Якщо старий прокол виділяє запах, це може бути пов’язано з тим, що ви використовуєте метал, на який у вас алергія.

Сережки, що містять нікель, є поширеною причиною алергії. Інші симптоми алергічної реакції на сережку включають почервоніння, свербіж та чутливість. Алергічна реакція також може зробити прокол більш вразливим до інфекції.

Занадто тугі або довгі сережки

Тиск сережки, яка занадто туго прилягає до вуха, може зменшити кровотік, що потенційно може призвести до інфекції та супутнього неприємного запаху.

З іншого боку, сережка, яку занадто довго не носили (без періодичного чищення), може почати смердіти. На цій ділянці можуть накопичуватися відмерлі клітини шкіри та шкірне сало, що створює ідеальне середовище для розмноження бактерій.

Що робити

Якщо прокол почав неприємно пахнути, то варто обережно промивати ділянку тричі на день і змащувати антимікробними засобами.

Важливо, якщо запах від проколювання вуха супроводжується набряком і почервонінням, які не минають протягом трьох днів або довше, то варто звернутися до медика.

Основні симптоми, які мають насторожити: