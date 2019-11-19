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Правительство сможет обеспечить стабильные цены на газ для украинских потребителей, - Оржель

Новости » Энергетика     19.11.2019 - 00:20
Правительство сможет обеспечить стабильные цены на газ для украинских потребителей, - Оржель
Фото: Алексей Оржель (УНИАН)

От прекращения газового транзита Россией выигрывает "Газпром"

Прекращение газового транзита Россией приведет к экстремальному росту цен на рынке, от чего выигрывает "Газпром". Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в эфире "Свободы слова" на ICTV.

По его словам, это чрезвычайное положение на рынке.

"Действительно, это защита украинских интересов. Давайте говорить, что означает остановка транзита. Это определенное чрезвычайное положение на рынке. Это экстремальное рост цен. Мы можем провести анализ. А чей газ находится в газохранилищах Европы? Кто больше всего от этого выиграет. Я хочу сказать, что, соответственно, "Газпром" будет выполнять свои обязательства по договорам поставки газа. Но выигрывает больше всего "Газпром" именно то, что будет определенная остановка на рынке и это вызовет рост цен", - заявил Оржель.

Министр подчеркнул, что правительство сможет обеспечить стабильные цены на газ для украинских потребителей.

"Украинское правительство обеспечивает вместе с НАК "Нафтогаз" большие запасы в газохранилищах. Более того, несмотря на то, что мы обеспечили большие запасы в газохранилищах, которые были куплены по весьма рыночной цене в течение лета и начала осени, мы сможем обеспечить стабильные цены для наших украинских потребителей", - добавил он.

Напомним, ранее в "Газпроме" сообщили, что направили НАК "Нафтогаз Украины" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на один год.

Позже исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подтвердил получение от "Газпрома" официального предложения относительно транзитного контракта.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что российский "Газпром" с большой вероятностью по политическим мотивам может не подписать с Украиной контракт на транзит газа после 1 января 2020 года.

Украинская сторона неоднократно заявляла о необходимости заключить газовый контракт на транзит газа на 10 лет. При этом "Нафтогаз" не планирует отказываться от судебных преследований "Газпрома".

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