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Оржель рассказал об ожиданиях от технических консультаций по газу

Новости » Экономика     07.11.2019 - 15:40
Оржель рассказал об ожиданиях от технических консультаций по газу
Фото: Алексей Оржель (brdo com ua)

Украина готова к любым сценариям развития событий

Украинская сторона настроена конструктивно перед техническими консультациями в Брюсселе о подписании соглашений о транспортировка газа по территории Украины. Об этом министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель написал на своей странице в Facebook.

Как напомнил Оржель, очередные технические консультации в Брюсселе состоятся 8 ноября 2019 года.

"На таких технических встречах важно наработать все возможные сценарии развития событий. Украинская сторона настроена конструктивно. Надеюсь, на такую же позицию всех участников процесса", - написал он.

Оржель рассказал об ожиданиях от технических консультаций по газу

Напомним, трехсторонние технические консультации Украины, Европейского союза и Российской Федерации и на уровне экспертов состоятся 8 ноября в Брюсселе. Следующий раунд трехсторонних консультаций относительно транзита российского газа в Европу через территорию Украины до 2020 года запланирован на конец ноября.

Отметим, до заключения нового контракта относительно транзита газа российский "Газпром" хотел бы решить ряд своих задач. В частности, "Газпром" требует от Украины отказаться от судебных исков и возобновить закупку российского газа.

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