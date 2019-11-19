Уряд зможе забезпечити стабільні ціни на газ для українських споживачів, - Оржель

Фото: Олексій Оржель (УНІАН)

Від припинення газового транзиту Росією виграє "Газпром"

Припинення газового транзиту Росією призведе до екстремального зростання цін на ринку, від чого виграє "Газпром". Про це повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

За його словами, це надзвичайний стан на ринку.

"Дійсно, це захист українських інтересів. Давайте казати, що означає зупинка транзиту. Це певний надзвичайний стан на ринку. Це екстремальне зростання цін. Ми можемо провести аналіз. А чий газ знаходиться у газосховищах Європи? Хто більше всього від цього виграє. Я хочу сказати, що, відповідно, "Газпром" буде виконувати свої зобов'язання за договорами постачання газу. Але виграє більше всього "Газпром" саме через те, що буде певна зупинка на ринку і це є зростання цін", - заявив Оржель.

Міністр наголосив, що уряд зможе забезпечити стабільні ціни на газ для українських споживачів.

"Український уряд забезпечує разом з НАК "Нафтогаз" великі запаси у газосховищах. Більше того, зважаючи на те, що ми забезпечили велики запаси у газосховищах, які були куплені за досить ринковою ціною протягом літа і початку осені, ми зможемо забезпечити стабільні ціни для наших українських споживачів", - додав він.

Нагадаємо, раніше в "Газпромі" повідомили, що направили НАК "Нафтогаз України" офіційну пропозицію продовжити транзитний контракт або укласти новий на один рік.

Згодом виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко підтвердив отримання від "Газпрому" офіційної пропозиції щодо транзитного контракту.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що російський "Газпром" з великою ймовірністю за політичними мотивами може не підписати з Україною контракт на транзит газу після 1 січня 2020 року.

Українська сторона неодноразово заявляла про необхідність укласти газовий контракт на транзит газу на 10 років. При цьому "Нафтогаз" не планує відмовлятися від судових переслідувань "Газпрому".